Экспорт товаров через БУТБ в I полугодии вырос на 80%

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сумма экспортных сделок на Белорусской универсальной товарной бирже в первом полугодии достигла $369 млн, что на 80% больше аналогичного показателя прошлого года, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

"Белорусские товары через БУТБ покупали компании из 29 стран. В пятерку крупнейших рынков сбыта вошли Литва, Германия, Латвия, Эстония и Россия, при этом по каждому из них наблюдалась положительная динамика. В частности, экспорт в Литву вырос на 77% до $101 млн преимущественно за счет поставок пиломатериалов, щепы и продукции переработки масличных культур. Экспортные продажи в Латвию прибавили 74% и составили $57 млн. На этом рынке высоким спросом пользовалась белорусская пилопродукция, деревянные столбы и колья, рапсовое масло и лом черных и цветных металлов", - рассказал Роман Янив.

В свою очередь Германия потратила почти $64 млн на покупку пиломатериалов и еще чуть более $1 млн - на хозяйственные колья, сухое молоко и технический казеин. В результате темп роста биржевого экспорта в эту страну сложился 249% по отношению к первому полугодию 2020 года.

Пресс-секретарь обратил внимание, что России последние несколько лет не удавалось попасть в топ-5 крупнейших рынков сбыта. На высокий результат в этом году существенным образом повлияли увеличившиеся объемы поставок белорусских строительных материалов и молочной продукции. Например, экспорт цемента в Россию вырос в 6 раз (до $10,7 млн), сливочного масла - в 61 раз (до $10 млн), а сухого молока - в 7 раз (до $6,6 млн).

"Что касается стран дальней дуги, то наиболее плодотворно развивалось сотрудничество с Китаем. Благодаря тесному сотрудничеству с посольством Беларуси в Китае и активной маркетинговой деятельности БУТБ в текущем году на бирже аккредитовались 17 новых китайских компаний, а биржевой экспорт в Китай вырос в стоимостном выражении более чем в 16 раз - до $19 млн. В структуре сделок преобладали пиломатериалы и рапсовое масло", - отметил Роман Янив.

Кроме того, в 2021 году БУТБ официально вышла на рынок Египта, обеспечив регулярные поставки белорусской пилопродукции. Сейчас на биржевой площадке работают 5 египетских компаний.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.

По состоянию на 1 июля 2021 года на БУТБ аккредитовано 5218 зарубежных компаний (плюс 300 с начала года) из 64 стран. Последней в список стран - торговых партнеров добавилась Республика Корея.-0-