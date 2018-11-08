Экспортная выручка по итогам первых годовых торгов щепой на БУТБ выросла на 1,7 млн евро

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По итогам первых годовых торгов щепой на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ) выручка от экспорта выросла на 1,7 млн евро, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

"По итогам первых годовых торгов щепой на экспорт, которые состоялись 6 ноября, реализовано 2,3 млн куб.м щепы и древесных отходов на общую сумму 53,2 млн евро. Продавцом ресурса выступил отраслевой оператор Министерства лесного хозяйства УП "Беллесэкспорт", а покупателями - 26 компаний из Польши, Латвии, Эстонии, Литвы, Австрии и Венгрии, - рассказал представитель биржи. - В ходе торговой сессии на отдельные лоты претендовали по 4-5 потенциальных покупателей, что привело к существенному росту экспортных цен. Благодаря этому отечественные производители щепы и древесных отходов смогли получить дополнительную выручку в размере 1,7 млн евро."

Всего в результате торгов совершены 182 сделки, в результате которых продано 86,5% от выставленного объема товара. При этом 51% реализованного ресурса пришелся, по данным БУТБ, на эстонские компании, 36% выкупили польские участники торгов, а оставшиеся 13% разделили между собой покупатели из Венгрии, Латвии, Литвы.

В Белорусской универсальной бирже напомнили, что позиции "древесина в виде щепок или стружки хвойных пород" и "древесина в виде щепок или стружки лиственных пород" включены в перечень товаров, сделки с которыми юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны совершать на биржевых торгах БУТБ постановлением Совета Министров №176 от 2 марта 2018 года. При этом экспортные торги щепой на бирже проводились и до принятия документа, однако участие в них было добровольным.

Роман Янив отметил, что в условиях запрета на вывоз из страны необработанной древесины щепа и древесные отходы вышли на второе место после пиломатериалов по объемам реализации на внешние рынки. "По итогам биржевых торгов в январе-октябре текущего года на экспорт реализовано 2,6 млн куб.м данной продукции на 53,2 млн евро, что в два раза больше, чем за аналогичный период 2017 года", - уточнил он.-0-