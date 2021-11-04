Экспортные перевозки грузов по БЖД в январе-октябре возросли почти на 9%

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По оперативным данным, в январе - октябре 2021 года Белорусская железная дорога перевезла на 2,5% больше грузов (или 105,6 млн т), чем за десять месяцев прошлого года. Экспорт возрос на 8,8% и достиг 41,4 млн т, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Также в январе - октябре на 3,9% увеличился объем погрузки грузов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 71,2 млн т. "Вырос объем погрузки химических и минеральных удобрений, нефтепродуктов, цемента, промсырья, каменного угля, зерна, химикатов", - отметили в пресс-центре.

Тарифный грузооборот возрос на 4,3% и составил 36,6 млрд тарифных т-км.-0-