Экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты повышаются в Беларуси с 1 марта

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Совета Министров от 25 февраля 2021 года №111 в Беларуси предусмотрено изменение ставок экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой портал.

Согласно документу, ставки экспортных пошлин повышаются на сырую нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты - до $49,6 за 1 т (ранее - $43,8); прямогонный бензин - до $27,2 за 1 т (ранее - $24); товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные - до $14,8 за 1 т (ранее - $13,1).

Постановление вступает в силу с 1 марта 2021 года.-0-