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8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. V Экспортный форум "Беларусь мясная" пройдет в Минске 24-25 марта, сообщили БЕЛТА организаторы.
Форум соберет специалистов в области мясопереработки и птицеводства. Они обсудят актуальные вопросы производства и повышения качества мясной продукции и расширения географии экспортных поставок.
Среди участников - руководители, маркетологи и специалисты ВЭД мясоперерабатывающих предприятий и птицефабрик Беларуси, представители государственных органов и научного сообщества.
Организатором форума выступает отраслевой журнал "Продукт.BY" при содействии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.-0-