Экспортный потенциал АПК Беларуси презентован в Нигерии

6 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Экспортный потенциал агропромышленного комплекса Беларуси презентован в Нигерии, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе МИД.

"Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Федеративной Республике Нигерия Вячеслав Бриль 5 августа встретился с министром сельского хозяйства и развития сельских районов Нигерии Сабо Наноно, - проинформировали во внешнеполитическом ведомстве. - Во время встречи белорусская сторона провела презентацию экспортного потенциала агропромышленного комплекса Республики Беларусь".

Кроме того, были обсуждены вопросы расширения белорусско-нигерийского сотрудничества в области сельского хозяйства. Вячеслав Бриль передал Сабо Наноно приглашение посетить Беларусь.-0-