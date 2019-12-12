Экспортный потенциал "Беллесбумпрома" в 2020 году планируют представить на 10 выставках за рубежом

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия концерна "Беллесбумпром" планируют в 2020 году представить свой экспортный потенциал на 10 крупнейших международных выставках, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.
Среди них выставки в Германии, Польше, России, Украине. Ближайшая - Международная выставка мебели и предметов интерьера IMM Cologne - состоится 13-19 января в Кельне. На белорусском стенде будет презентована продукция ведущих производителей мебели в системе концерна.
Практически все предприятия концерна "Беллесбумпром" - это экспортоориентированные производители. Почти 70% продукции они поставляют на внешние рынки. У ряда организаций доля экспорта превышает 90%. География поставок предприятий отрасли охватывает 69 стран. Продукцию знают во всех странах Европы, в США, Новой Зеландии, Индии, Китае и Египте.
"Расширение географии экспорта - результат политики концерна по диверсификации рынков сбыта. Ежегодно предприятия отрасли открывают для себя от пяти до 10 новых направлений внешней торговли. И одним из инструментов в деле освоения новых рынков, продвижения и рекламы продукции, безусловно, являются международные специализированные выставки", - отметили в пресс-службе.-0-