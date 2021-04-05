Экспозиция белорусских предприятий открылась на промышленной выставке в Узбекистане

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В международной выставке "Иннопром. Большая промышленная неделя в Узбекистане", которая стартовала сегодня в Ташкенте, принимает участие 23 белорусских предприятия. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили на выставочном предприятии "Белинтерэкспо" БелТПП.

Мероприятие впервые проходит в Узбекистане и является продолжением "Иннопрома", традиционно проводимого в Екатеринбурге.

"Промышленная неделя в Узбекистане стала крупнейшим мероприятием в стране после перерыва, вызванного пандемией. Организаторы смогли привлечь в Ташкент достаточное количество участников для полного заполнения площадей всех четырех павильонов "Узэкспоцентра", - отметили в "Белинтерэкспо".

В выставке участвует более 200 предприятий, работающих в сферах машиностроения, металлургии, энергетики, фармацевтики, химической промышленности и медицины, из Армении, Беларуси, Германии, Италии, Китая, Кореи, России, Турции, Узбекистана, Франции, Чехии, Японии и др.

Участие в главной стратегической сессии мероприятия "Мировое промышленное производство в поисках драйверов роста" приняли государственные должностные лица стран ЕАЭС. В частности, заместитель премьер-министра по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей - министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков, заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр, Член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян, министр промышленности Беларуси Петр Пархомчик, министр промышленности и новых технологий Таджикистана Шерали Кабир, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, министр энергетики и промышленности Кыргызстана Кубанычбек Турдубаев.

Выставку посещают представители госорганов и бизнеса из Афганистана, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Ожидается, что за время ее работы (до 7 апреля) число посетителей превысит 8 тыс. человек.

Сегодня состоялась церемония открытия белорусской национальной экспозиции Made in Belarus. В ней принял участие министр промышленности Беларуси Петр Пархомчик. Отечественные производители представили продукцию машиностроения, металлургии, химической промышленности, фармацевтической отрасли, медицинское оборудование, а также научные разработки и товары народного потребления.

В выставке принимает участие БЕЛАЗ. На стенде компании представлены новые перспективные и инновационные разработки, а также VR-презентация предприятия.

На открытой площадке Минский автомобильный завод демонстрирует новейшую разработку - самосвал 65012К, использующий в качестве газомоторного топлива природный газ.

Компания "НИВА-Холдинг" показала буровой станок СБШ с электрическим и дизельным двигателем, машины погрузочно-доставочные и шахтный самосвал.

На стенде "Белкоммунмаш" представлены электробус с суточным пробегом до 300 км и низкопольный трамвай для колеи 1524 мм с возможностью оснащения автономным ходом.

Шины для легковых автомобилей, городских и пригородных автобусов, а также для сельскохозяйственной техники и тракторов презентовало ОАО "Белшина".

Национальная академия наук Беларуси демонстрирует новейшие достижения и разработки белорусской науки в области здравоохранения и медицины, материаловедения и механизации сельского хозяйства. В частности, представлено не имеющее аналогов в СНГ оборудование для комплексной терапии патологий дыхательной и сердечно-сосудистой систем при SARS-CoV-2 разработки Института физиологии НАН. В свою очередь НПЦ НАН по материаловедению показало изделия на основе графена, композитов, электронной керамики и электромагнитых экранов, а также изделия из искусственно выращенного изумруда.

"АМКОДОР" презентовал экскаваторы-погрузчики, универсальный погрузчик и платформенную электротележку. Минский тракторный завод - новые машины: тракторы с обновленными кабинами и тракторы в тропическом исполнении. Минский моторный завод - трехцилиндровый дизельный двигатель для использования на сезонной, строительной, дорожной и коммунальной технике. Также на выставке представлена продукция и других белорусских предприятий.

Организатор национальной экспозиции Made in Belarus на выставке "Иннопром" - выставочное унитарное предприятие "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.-0-

Фото "Белинтерэкспо"