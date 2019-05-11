Экспозиция белорусских производителей начала работу на выставке в Сербии

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспозиция белорусских производителей Made in Belarus начала работу на 86-й Международной сельскохозяйственной выставке в сербском городе Нови-Сад, сообщили БЕЛТА в Белорусской торгово-промышленной палате.

В работе экспозиции принимают участие компании, представляющие нефтехимическую отрасль, а также производители продуктов питания. Ряд предприятий уже работает на сербском рынке, другие рассчитывают найти деловых партнеров в ходе выставки.

В частности, ОАО "Белшина" демонстрирует шины для сельскохозяйственной и грузовой техники. ОАО "Завод горного воска" представляет парафины, высокоочищенные свечные воска, парафиновые эмульсии, реагенты для бурения скважин, модельные составы для точного литья и прочую продукцию, среди которой и новинка предприятия - антислеживатель для минеральных удобрений, который предназначен для предотвращения слеживания и пылеподавления при их хранении и транспортировке. Компания "Лидахлебопродукт" представляет муку, мучные полуфабрикаты для быстрого приготовления, а также всю линейку макаронных изделий. Овсяные, перловые, гречневые, ржаные и пшеничные хлопья быстрого приготовления и различные смеси из них демонстрирует УПП "Сморгонский комбинат хлебопродуктов".

На открытой площадке выставочного центра расположилась белорусская сельскохозяйственная техника, представленная сербским партнером ООО "Беларус-Агропанонка".

Экспозиция организована выставочным предприятием "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты при поддержке и участии посольства Беларуси в Сербии. Работа выставки продлится до 17 мая. В ней принимают участие компании из 61 страны. Национальные павильоны представляют Египет, Индонезия, Испания, Италия, Китай, Нидерланды, Россия и другие страны. -0-

Фото выставочного унитарного предприятия "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты