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22 февраля 2021, 19:28

Экспозиция белорусских производителей открылась на продовольственной выставке в Дубае

Фото belinterexpo.by
Фото belinterexpo.by

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня состоялась церемония открытия экспозиции белорусских производителей Belarus. The Taste of Nature на крупнейшей международной выставке продуктов питания и напитков Gulfood-2021, которая стартовала 21 февраля в Дубае (ОАЭ) и является главным событием года для мировой пищевой отрасли. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили на выставочном предприятии "Белинтерэкспо" БелТПП.

В церемонии приняли участие председатель БелТПП Владимир Улахович, посол Беларуси в ОАЭ Андрей Лученок, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло, зампредседателя концерна "Белгоспищепром" Александр Яковчиц, директор "Белинтерэкспо" Евгений Введенский, директор отдела внешнеэкономических связей агентства Dubai Exports Абдулрахман Аль Хосани, старший менеджер отдела внешнеэкономических связей агентства Dubai Exports Мохаммед Аль Марзуки, а также представители руководства белорусских предприятий.

25 белорусских предприятий пищевой отрасли принимают участие в Gulfood-2021. Организатор экспозиции - выставочное предприятие "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.

Белорусские компании-экспортеры презентовали мясную, молочную, бакалейную и кондитерскую продукцию, изделия из мяса птицы и яиц. Вся представленная на выставке продукция обладает международными сертификатами соответствия ISO, а также имеет сертификаты "Халяль".

Новшеством экспозиции этого года стал гибридный формат. Впервые национальный павильон сопровождается виртуальным зеркалом - онлайн-платформой, которая позволяет найти павильон на выставке, увидеть продукты, представленные на стендах, получить контакты предприятий.

Онлайн-экспозиция доступна по ссылке: https://www.belinterexpo.by/gulfood2021/

Компания "Молочный мир" на выставке Gulfood-2021 прзентует продукцию премиум-класса из отборного молока сорта экстра, новую линейку мягких сыров и кремов творожных, молоко стерилизованное, сроком годности 1 год в различных объемах (0,5-1 л), масло сладкосливочное в фасовке 1-2 кг. Бренд "Молочный мир" представлен на рынке ОАЭ и в 35 странах мира.

Высококачественные натуральные молочные продукты - молоко, сливки, сливочный крем 33% жирности, масло, сыры и молочные коктейли демонстрирует предприятие "Молочный гостинец".

Компания "Бабушкина крынка" презентовала молоко сухое и сыворотку молочную сухую сроком годности 24 месяца, а также молоко со сроком хранения - 9 месяцев. Потребитель может найти молоко как низкой (1,5%), так и высокой (6 %) жирности.

Молоко цельное сгущенное с сахаром "Рогачевского молочноконсервного комбината" уже можно приобрести в магазинах ОАЭ. На выставке представлены питьевое и концентрированное молоко, масло и сыры. Новинка - стерилизованное питьевое молоко в упаковке ТБА, сроком хранения 9 месяцев.

Новый продукт - концентрат молочно-жировой сухой с массовой долей жира от 20 до 55% представляет предприятие "Праймилк". Новинка способна растворяться в холодной воде за 8 секунд. На выставке демонстрируются заменитель сухих сливок и сухой сывороточно-жировой концентрат.

Высококачественные продукты питания для детей и матерей презентует компания "Волковысское ОАО "Беллакт". Это сухие молочные смеси для новорожденных, специализированные продукты для беременных и кормящих матерей, смеси для последующего наблюдения и каши для здоровых детей, смеси для детей с непереносимостью коровьего молока, лактозы и сахарозы.

Что касается мясных продуктов, натуральные мясные консервы из говядины с добавлением рисовой, перловой и гречневой каши, мясо бескостное говяжье предложил "Слонимский мясокомбинат", ассортимент продукции которого насчитывает более 300 наименований.

Сыровяленую колбасу из отборной говядины, сделанную по эксклюзивным итальянским рецептурам, а также сырокопченую колбасу с черносливом демонстрирует "Гродненский мясокомбинат". Ежемесячно на предприятии производится 1,2 тыс. т говядины, реализуется 3 тыс. т колбасных изделий и копченостей, более 500 т полуфабрикатов.

Отруб из говядины на кости, говядину бескостную обваленную и в отрубах представляет "Пинский мясокомбинат". Эта продукция пользуется высоким спросом на рынках ближнего и дальнего зарубежья.

Яйца куриные и перепелиные, с использованием уникальной технологии копчения на натуральной ольховой щепе показала "Солигорская птицефабрика". Ассортимент предприятия включает яйца с пониженным содержанием холестерина, яйца разноцветные от кур домашних пород, находящихся на свободном выгуле, яйца мытые дезинфицированные, яйца куриные и перепелиные, обогащенные органическим селеном, а также мясо перепелов замороженное и копченое.

Флагман пищевой промышленности Беларуси концерн "Белгоспищепром" представил разработки белорусских технологов. На выставке демонстрируется рапсовое масло - источник незаменимых жирных кислот, продукт полезный, уникальный, с высоким содержанием витамина Е. На стенде также представлен шоколад, соответствующий высоким мировым стандартам. В составе - натуральное какао и минимальное количество сахара. Презентована линейка соков и нектаров из натуральных овощей и фруктов. Собственные сады и сырьевые зоны позволяют контролировать весь процесс производства: от ягодки до упаковки.

Вафельные мини-трубочки, кукурузные и мультизерновые хлопья, вафельные трубочки без пальмового масла (жира), сухие завтраки с джемовой начинкой, экструдированные отруби, вафельные рулетики представляет кондитерская фабрика "Витьба". Особенность технологии производства сухих завтраков заключается в кратковременном воздействии высокой температуры и давления на сырье, благодаря чему готовая продукция максимально сохраняет пищевую ценность исходного злакового сырья.

Кроме того, экспозиция сопровождается насыщенной деловой программой. В частности, 21 февраля состоялась встреча председателя БелТПП Владимира Улаховича с председателем Торгово-промышленной палаты Дубая Махидом Саифом Аль Гураиром. Они обсудили вопросы межпалатовского взаимодействия, возможности обмена визитами бизнес-делегаций, совместного проведения деловых мероприятий, а также организации участия предприятий Беларуси и ОАЭ в международных выставках и ярмарках в двух странах, в том числе в онлайн-формате.

Возможности подписания меморандума о взаимопонимании между Белорусской торгово-промышленной палатой и агентством Dubai Exports рассмотрены в ходе встречи Владимира Улаховича с генеральным директором Dubai Exports Саидом Аль Авади. На встрече также обсуждались вопросы взаимодействия двух организаций при проведении выставочных и бизнес-мероприятий, направленных на развитие торгово-экономических связей Беларуси и ОАЭ.

Сегодня белорусская делегация деловых кругов во главе с председателем БелТПП приняла участие в бизнес-брифинге, организованном Торгово-промышленной палатой Дубая. В рамках мероприятия состоялись презентации экономического и инвестиционного потенциала Беларуси и ОАЭ, экспортных возможностей белорусских компаний.

Также в рамках визита белорусской делегации в Объединенные Арабские Эмираты запланированы участие в конференции Gulfood Innovation Summit, презентации и переговоры с представителями торговых сетей и импортеров со всего мира.

Gulfood-2021 - крупнейшая в мире ежегодная выставка продуктов питания и напитков. Мероприятие проходит в Дубае (ОАЭ) с 21 по 25 февраля.-0-

Предприятия "Белгоспищепрома" планируют заключить контракты на $2 млн на выставке Gulfood в Дубае

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