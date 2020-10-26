Экспозиция Made in Belarus будет представлена на ключевом технологическом мероприятии в Египте

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспозиция белорусских производителей Made in Belarus будет представлена в Египте на международной выставке телекоммуникационных и информационных технологий Cairo ICT, которая пройдет 22-25 ноября в Каире. Об этом сообщили БЕЛТА в УП "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.

Как отметили на предприятии, Cairo ICT является ключевым технологическим мероприятием, которое объединяет поставщиков, системных интеграторов в области информационно-коммуникационных технологий для таких сфер, как машиностроение, банковские и финансовые услуги, образование, энергетика, телекоммуникации, строительство, оборона и безопасность и др.

"В рамках выставки белорусские участники получат возможность представить высокотехнологичную продукцию и услуги на экспозиции белорусских производителей. Участники смогут выступить с презентацией своего продукта на тематических конференциях. Дополнительно совместно с посольством Беларуси в Египте готовится программа мероприятий, которая включает посещение и проведение переговоров с представителями IT-парков, министерств и торгово-промышленной палаты, производственных и торговых организаций страны", - рассказали в "Белинтерэкспо".

Организатором экспозиции белорусских производителей Made in Belarus является УП "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты, которое за время своего существования провело свыше 250 выставок и экспозиций в 60 странах.-0-