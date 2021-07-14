Эквайринг в интернете – ищем выгоды для владельцев бизнеса и покупателей

Жизнь так стремительно мчится вперед, что вчерашние, даже самые невероятные фантазии, сегодня уже обыденная вещь. Кто бы мог подумать несколько лет назад, что для покупок товаров и услуг могут не понадобиться ни наличные, ни банковская карточка, ни терминал. А сегодня мы с легкостью оплачиваем товары и услуги одним лишь движением пальца по экрану смартфона или нажатием клавиатуры компьютера. И все это в том числе благодаря эквайрингу.

Так, количество организаций торговли и сервиса, оснащенных платежными терминалами, в Республике Беларусь выросло за последние 5 лет в 2 раза; количество оборудования, в котором возможно осуществление операций с бесконтактными карточками, – в 10 раз.

Какие преимущества дает эквайринг и так ли он выгоден для продавцов товаров и услуг? Самые актуальные вопросы, которые касаются данной услуги, мы адресовали эксперту Ольге Ларченко, заместителю директора департамента методологии и развития корпоративного бизнеса ОАО "Белинвестбанк".

– Начнем с простейшего вопроса: что такое эквайринг для покупателя? Для многих эта услуга стала совершенно обыденной, но мало кто знает ее название и суть.

– Для держателя банковской карты – это возможность не снимать наличные перед оплатой покупки, а рассчитаться картой или смартфоном с помощью специального устройства у продавца – POS-терминала или MPOS-терминала (мобильного терминала), либо через интернет. Как правило, при расчете банковской картой или смартфоном, прежде чем произойдет платеж, возможна небольшая задержка, чаще секундная, для обработки транзакции: упрощенно говоря для связи с банком, выпустившим карту, – банком-эмитентом. При успешной обработке происходит блокировка денежных средств на карте покупателя в размере суммы покупки.

– Теперь давайте посмотрим на эквайринг со стороны продавца. Как происходит оплата и какие расходы несет бизнес?

– Продавцу товаров или услуг эквайринг также позволяет избежать лишних действий, связанных с работой с наличными деньгами и всеми сопутствующими рисками. Эквайринг позволяет зачислять полученную безналичную сумму покупок сразу же на его расчетный счет.

Механизм получения выручки от реализации товара либо услуг зависит от типа эквайринга. Если это торговый эквайринг, то процесс транзакции платежа происходит через терминал, установленный в торговой точке, либо мобильный терминал, когда, например, осуществляется доставка товара. Если это интернет-эквайринг, то операция по оплате товара либо услуги происходит в интернете на сайте клиента либо в мобильном приложении клиента.

При любых видах эквайринга клиент при приеме карточки покупателя к оплате сразу же получает подтверждение платежа, банк же, оказывающий услуги эквайринга, принимает на себя обязательство перечислять на текущий (расчетный) банковский счет клиента суммы операций по карточкам в валюте проведения операции, за вычетом суммы вознаграждения в оговоренный в договоре срок.

И не стоит забывать о том, что белорусское законодательство обязывает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих определенные виды деятельности, устанавливать и использовать платежные терминалы.

– Ольга Викторовна, давайте попробуем спрогнозировать, какие расходы возникнут у клиента, если у него стационарная торговая точка и ему нужен торговый эквайринг.

– Есть несколько решений: если у клиента уже есть кассовый аппарат и модуль СКНО (средство контроля налоговых органов), то можно купить или взять в аренду POS-терминал. Если ничего из перечисленного нет, то можно приобрести или взять в аренду устройство три в одном под названием "программная касса", которая совмещает в себе все необходимые устройства (терминал, касса, СКНО).

Если объем бизнеса небольшой, можно выбирать между мобильным терминалом или программной кассой. При выборе также стоит учесть, что есть технологические решения для определенного вида бизнеса клиента. Это, например, переносные POS-терминалы, которые могут использоваться вне кассового узла торговой точки – в ресторанах, кафе, такси, павильонах индивидуальных предпринимателей на рынках, при разъездной торговле, в интернет-магазинах и т.д. Это терминал для самообслуживания клиентов, располагающихся как в помещении, так и на улице (паркоматы, вендинговые автоматы по продаже кофе/напитков/снеков/контактных линз/игрушек, копировальные автоматы, фотокабины, автомобильные мойки самообслуживания и т.д.).

Дополнительно к аренде или покупке терминального оборудования клиент будет нести расходы по ежемесячной плате за его сервисное обслуживание. Плюс определенный процент от объема выручки, зачисленной по торговому или интернет-эквайрингу.

– Какой размер платы сегодня конкурентен по рынку?

– Размер комиссионного вознаграждения за услуги эквайринга зависит от трех составляющих: типа эквайринга – торговый, мобильный, интернет-эквайринг, от оборота компании или индивидуального предпринимателя, которому предоставляются услуги, а также от того, какими картами рассчитываются покупатели – картами, выпущенными банками-резидентами либо банками-нерезидентами.

На сегодняшний день среди банков Республики Беларусь, тех, кто предоставляет услуги эквайринга, Белинвестбанк предлагает своим клиентам наиболее конкурентные условия сотрудничества. Например, размер комиссионного вознаграждения у нас начинается от 1,1% от оборота по торговому эквайрингу, от 2,5% – по мобильному и от 2,1% – по интернет-эквайрингу.

– Как формируется комиссия за услуги эквайринга?

– Дело в том, что в процессе обработки транзакции платежа участвует не только банк, подключивший услугу эквайринга, но и банк-эмитент – банк, выпустивший карточку, платежные системы – Visa, MasterCard или Белкарт, процессинговые компании, сервис-провайдеры. Кроме этого, учитываются расходы банка, связанные с поддержанием функционирования карточной системы банка, обеспечение безопасности платежей, накладные и амортизационные расходы и так далее.

– В последние годы бизнес уходит в онлайн. Насколько сегодня востребован интернет-эквайринг?

– Качественный сервис, безопасность и скорость – вот основные тренды, которые сегодня сформировал сам покупатель. Поэтому для компании, ведущей бизнес в сети, предоставление клиенту максимальных возможностей для расчетов – это практически дело чести. А для тех, кто еще не перешел в digital, срочно стоит принимать решение, чтобы не упустить долю рынка и своих покупателей.

Справочно: за 2020-й год e-commerce увеличился на почти 40%, в 2019 году этот рост составлял немногим более 20%.

– Что получает клиент, реализуя возможность продавать свои товары и услуги через интернет, подключив интернет-эквайринг?

– Во-первых, клиенту не требуется установка дополнительного оборудования – терминалов – или его аналогов, а это существенно сокращает расходы на ведение бизнеса. Во-вторых, возможность привлечения покупателей, не только привязанных географически к офлайн-точке, но и из других городов или даже стран. И, наконец, при усилении конкуренции за покупателя выиграет тот, кто предложит сейчас наиболее приемлемый сервис продажи. Причем влияние этого фактора с каждым годом будет увеличиваться, так как покупатели уже успели почувствовать удобство таких покупок и проявляют все большее доверие к ним.

Таким образом, интернет-эквайринг важен для любого бизнеса: магазинов и сервисов доставок, туроператоров и медицинских центров – всех, чьи услуги можно продвигать в интернете.

– Как компании начать принимать платежи в интернете? Насколько это сложный процесс?

– На самом деле все просто, быстро, а сейчас еще и очень выгодно. Все можно сделать дистанционно. Необходимо заключить договор эквайринга с банком путем присоединения к изложенным в договоре условиям оферты. Здесь вы найдете необходимые документы. А после заключите договор с провайдером системы интернет-платежей ArtPay, WebPay.

И то, о чем я говорила: сейчас в Белинвестбанке продолжается акция "Легкий интернет-эквайринг", по которой клиентам предоставляется снижение тарифа до 1,8% в течение полугода плюс дополнительные приятные бонусы от наших партнеров. Например, сниженный тариф в размере 0,4 % от сервис-провайдеров ArtPay и WEBPAY. И еще до 30 ноября этого года участникам акции предоставляется возможность создания сайта на платформе "Битрикс24" с предоставлением бесплатного доменного имени второго уровня и встроенным сервисом онлайн-платежей WEBPAY. Здесь вы можете прочитать подробнее об услуге интернет-эквайринга. Кстати, обо всех подобных привлекательных предложениях для своих клиентов мы рассказываем не только на нашем сайте и в социальных сетях, но и в мессенджерах, где сразу можно уточнить все нюансы и детали: Viber, Telegram и Facebook Messenger.

– Ольга Викторовна, и последний вопрос. Насколько надежен интернет-эквайринг?

– За услугой эквайринга стоит масштабная и четко работающая структура с четким техническим обеспечением, предусматривающая все этапы безопасных платежей в интернете. От держателя карты требуется только неукоснительно соблюдать меры предосторожности при осуществлении денежных переводов и сохранять конфиденциальность данных своей банковской карточки. Старайтесь совершать расчеты на сайтах, имеющих лого MasterCard SecureCode, Visa Secure или Mir Accept. Системная программа этих платежей использует технологии 3D-Secure, которые дополнительно защищают вас в процессе перевода денежных средств: на номер владельца карты приходит одноразовый секретный код (SecureCode).

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Подробнее об условиях эквайринга в ОАО "Белинвестбанк" можно уточнить по телефонам структурных подразделений банка