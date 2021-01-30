Электродома составят не менее 30% от общего объема ввода жилья в 2025 году - Минстройархитектуры

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электродома составят не менее 30% от общего объема введенного в эксплуатацию жилья в 2025 году. Об этом рассказал в интервью газете "Рэспубліка" заместитель министра архитектуры и строительства Алексей Ананич, сообщает БЕЛТА.

"Ввод в эксплуатацию многоквартирных жилых домов с применением электрической энергии для подогрева воды, теплоснабжения, приготовления пищи, то есть так называемых электродомов, составит не менее 30% от общего объема введенного в эксплуатацию жилья в 2025 году. Данное направление будет развиваться постепенно. Электроэнергии в стране будет достаточно. Дополнительные мощности появились благодаря вводу в эксплуатацию Белорусской атомной электростанции", - сказал Алексей Ананич.

По итогам 2020 года ввод в эксплуатацию многоквартирных электродомов составил около 80 тыс. кв.м. На 2021 год предусмотрено задание по строительству жилья, в котором используется электрическая энергия для целей отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи, на уровне 172,4 тыс. кв.м.

"Еще в 2019 году Минстройархитектуры разработало различные варианты схем электроотопления и подогрева воды для электродомов. Например, когда в подвале жилого дома устанавливается оборудование, которое позволяет подогревать холодную воду электричеством и использовать ее для отопления и горячего водоснабжения. Также предлагается устанавливать электрокотлы в каждой квартире, организовать квартальные электрокотельные. При выборе заказчиком и проектировщиком того или иного варианта теплоснабжения проводится технико-экономическое обоснование и проверяется, какие варианты имеют наибольшую эффективность", - отметил замминистра.-0-