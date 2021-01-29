Электрогрузовики, электрокомбайны и легковые электромобили - над чем работают белорусские ученые

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель начальника НИЦ "Электромеханические и гибридные силовые установки мобильных машин" Объединенного института машиностроения НАН Беларуси Дмитрий Кабанов рассказал корреспонденту БЕЛТА о последних разработках белорусских ученых в сфере электротранспорта.

НАН представила сегодня на выставке ко Дню белорусской науки макетный образец каркасно-панельного электромобиля Academic Electro. Он предназначен для перевозок по закрытым территориям (без выезда на дороги общего пользования) и рассчитан на двух пассажиров. Максимальная скорость - 50 км/ч. Каркасно-панельный тип кузова позволяет осуществлять выпуск мелкими сериями под требования заказчика.

"Его особенность в том, что силовая часть кабины не содержит металлических элементов: она сделана из стеклопластика. Вся управляющая электроника разработана и изготовлена у нас. Это электромобиль для закрытых территорий (лесные хозяйства, парки, предприятия). Если на это будет спрос, можно доработать эту модель, чтобы она могла ездить по дорогам общего пользования", - рассказал Дмитрий Кабанов.

Первый экспериментальный образец белорусского электромобиля был разработан на базе Geely. По словам ученого, сейчас он используется как испытательная лаборатория: на нем отрабатывают новую элементную базу.

Еще один проект - минивэн на базе Joylong. "У нас достигнута договоренность о партнерстве с этим производителем. В случае реализации проекта компания будет поставщиком машинокоплектов, то есть кузова. А система электропривода, аккумуляторные батареи, управляющая электроника будут производиться в Беларуси. Это позволит достичь высокой степени локализации", - отметил Дмитрий Кабанов.

Объединенный институт машиностроения НАН реализует совместные проекты с рядом белорусских предприятий. Вместе с МАЗом разрабатывается электрогрузовик, который будет оснащен разработанной в институте электрической силовой установкой. "А результат нашей работы с МТЗ - электрический комбайн для заливки льда на катках. В этом году уже планируется выпуск первой серийной партии этих машин и поставка клиентам. Наш институт разработал электрическую силовую установку для этой машины", - добавил ученый.

Сегодня в НАН проходит выставка достижений и наиболее значимых результатов научно-технической и инновационной деятельности "День белорусской науки - 2021". Ученые и исследователи страны представили около 400 инновационных разработок. Свои результаты продемонстрировали организации НАН, министерств образования, промышленности, здравоохранения, связи и информатизации, МЧС, Государственного комитета по науке и технологиям.-0-