Электронные виньетки для оплаты проезда по дорогам Беларуси заработают с 15 декабря

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электронная виньетка станет доступна в национальной электронной системе сбора платы за проезд по платным дорогам Беларуси с 15 декабря, сообщили БЕЛТА в пресс-службе системы BelToll.

В национальной электронной системе сбора платы за проезд по платным дорогам Беларуси BelToll с 15 декабря начнет действовать новый способ оплаты. Водители транспортных средств с технически допустимой общей массой не более 3,5 т, не зарегистрированных на территории государств - членов ЕАЭС, смогут рассчитываться за период, в течение которого они планируют пользоваться платными дорогами, с помощью электронной виньетки.

Главное преимущество, которое дает такой способ оплаты, заключается в отсутствии необходимости обращаться в пункт обслуживания BelToll - приобрести электронную виньетку можно онлайн на официальном сайте www.beltoll.by. При покупке данные транспортного средства, для которого приобретается виньетка (регистрационный знак и страна регистрации транспортного средства), а также информация о выбранном периоде ее действия попадают в систему BelToll, которая автоматически контролирует соблюдение пользователем порядка оплаты при проезде по платным дорогам Беларуси.

"BelToll постоянно ищет и предлагает пользователям способы сделать проезд по платным дорогам Беларуси максимально удобным. Электронная виньетка позволяет избежать таких моментов, как языковой барьер, необходимость обмена валюты других стран на белорусские рубли для пополнения баланса бортового устройства, что делает этот вариант оплаты особенно удобным и более безопасным для иностранных водителей в текущих эпидемиологических условиях. Мы рассчитываем на то, что этот альтернативный вариант оплаты проезда положительно оценят многие пользователи системы BelToll", - сказал менеджер по связям с общественностью и корпоративным связям компании-оператора BelToll Сергей Бурый.

Электронную виньетку можно приобрести с 1 декабря на 15 либо 30 календарных дней, а также на календарный год. Ее стоимость составляет 14, 22 и 75 евро соответственно и оплачивается пользователем в белорусских рублях по курсу Нацбанка. При этом под календарным годом понимается период с 1 января по 31 декабря соответствующего года, а также последние 15 календарных дней предшествующего года и первые 15 календарных дней последующего года.

BelToll (система электронного сбора платы за проезд, основанная на использовании технологии специализированной радиосвязи на коротких расстояниях) была введена в коммерческую эксплуатацию 1 августа 2013 года. Владельцем системы является ГУ "Белавтострада". Управляет работой BelToll компания-оператор ИООО "Капш Телематик Сервисиз". В ее задачи входят обеспечение надлежащего функционирования системы и осуществление всех необходимых функций, связанных с ее деятельностью. Контроль за соблюдением пользователями платной дороги порядка взимания платы за проезд ведет ГУ "Транспортная инспекция".-0-