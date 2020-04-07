7 апреля, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. ОАО "Элема" планирует отшивать до 30 тыс. масок за смену. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор предприятия Анатолий Венедиктов.

"Сейчас за смену мы выпускаем около 20 тыс. масок. В дальнейшем планируем увеличить их производство до 30 тыс., - отметил Анатолий Венедиктов. - Маски отгружаются по поступающим заявкам. К нам обращаются юридические лица, аптеки, в том числе учреждения здравоохранения".

ОАО "Элема" приступило к пошиву масок на прошлой неделе. На сегодняшний день общий объем их производства составляет около 40 тыс.

К пошиву масок присоединились и другие предприятия. УП "Наша марка" отшивает за смену 1,5 тыс., ООО "Люцилия" - 5-6 тыс., ЧУП "Элфори" - 300-400, ООО "Эффекто-Л" - 200. Многие организации легкой промышленности выразили готовность при необходимости приступить к производству масок.-0-