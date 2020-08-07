Энергоблоки БелАЭС поколения 3+ отвечают всем постфукусимским требованиям безопасности - Лихачев

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Энергоблоки Белорусской АЭС поколения 3+ отвечают всем постфукусимским требованиям безопасности, подчеркнул генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Росатома.

"Республика Беларусь стала обладателем блока, построенного по самым современным технологиям поколения 3+. Референтность этой технологии уже подтверждена эксплуатацией аналогичных энергоблоков на территории России. Они отвечают всем постфукусимским требованиям безопасности, все миссии МАГАТЭ признали их надежность. Для нас очень важно, что первый зарубежный блок ВВЭР-1200 мы построили именно в Республике Беларусь, братской для нас стране", - отметил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

Сегодня на первом энергоблоке Белорусской АЭС (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик - инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом") началась загрузка ядерного топлива.

В активную зону реактора загружена первая тепловыделяющая сборка со свежим ядерным топливом. До конца месяца последовательно будут загружены 163 тепловыделяющие сборки.

После загрузки топлива ректор будет выведен на минимально контролируемый уровень (1% мощности) с проведением соответствующих исследований. С этого момента реактор приобретает статус ядерной энергетической установки. После подтверждения надежности и безопасности работы энергоблока на проектных параметрах начнется этап энергетического пуска, в ходе которого блок впервые будет включен в энергетическую сеть.

Энергоблок №1 Белорусской АЭС стал первым блоком новейшего поколения 3+, сооруженного по российским технологиям за рубежом. В настоящее время три энергоблока подобного типа эксплуатируются в России: два на Нововоронежской АЭС и один на Ленинградской АЭС. Кроме того, в июле завершилось сооружение и начались пусковые операции на четвертом российском энергоблоке поколения 3+, это блок №6 Ленинградской АЭС.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту АЭС-2006 вблизи Островца Гродненской области. Генеральным подрядчиком выступает госкорпорация "Росатом". Энергоблоки поколения 3+ имеют улучшенные технико-экономические показатели.-0-