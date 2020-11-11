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11 ноября 2020, 12:49

Энергоемкость ВВП Беларуси планируют снизить в 2020 году на 0,7%

Во время онлайн-конференции
Во время онлайн-конференции

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Энергоемкость ВВП Беларуси планируют снизить в 2020 году на 0,7%. Об этом сообщил заместитель председателя Госстандарта - директор Департамента по энергоэффективности Михаил Малашенко на онлайн-конференции "Беларусь - энергоэффективная страна" в пресс-центре БЕЛТА.

"Энергетический потенциал страны должен обеспечивать темп роста экономики в соответствии с основными показателями социально-экономического развития, поэтому повышение энергоэффектвности экономики - одна из приоритетных задач государства. Ни для кого не секрет, что при росте валового внутреннего продукта на 1% увеличение топливно-энергетических ресурсов составляет 0,3%. Повышение эффективного использования энергетических ресурсов - крайне важные действия, направленные на решение насущных проблем, связанных в том числе и с изменением климата, экономическим развитием и энергетической безопасностью, с которыми сталкиваются многие страны", - отметил Михаил Малашенко.

Зампредседателя Госстандарта сообщил, что, по последним данным Международного энергетического агентства, по энергоемкости ВВП Беларусь сравнима с Финляндией и немного обогнала Канаду.

"Но вместе с тем энергоемкость ВВП Беларуси на 20% выше среднемирового уровня. Основная цель - не увеличить энергоемкость ВВП, планируем по результатам работы за 2020 год снизить энергоемкость на 0,7%", - рассказал он.

По информации директора департамента, основной инструмент проведения энергосберегающей политики - разработка и реализация госпрограммы энергосбережения. Начиная с 1996 года в Беларуси каждые пять лет реализовывалась республиканская или государственная программа энергосбережения, целью которой было достижение экономии топливно-энергетических ресурсов за пятилетку от 5 млн т до 7,5 млн т условного топлива. "Эти цели успешно достигались. Задача на 2016-2020 годы - сэкономить 5 млн т топливно-энергетических ресурсов. Заслугой наших региональных управлений Департамента по энергоэффективности, а также всей системы ЖКХ за прошедшую пятилетку можно считать массовый ввод в эксплуатацию энергоисточников, использующих местные топливно-энергетические ресурсы. Из 3,8 тыс. единиц энергоисточников в системе ЖКХ 2,7 тыс. уже переведены на местные виды топлива, в основном это древесная щепа и торф, который добывается на нашей территории", - сообщил Михаил Малашенко.

В планах на ближайшие пять лет - строительство электрифицированных районов многоквартирной жилой застройки, внедрение новых технологий, которые будут использовать электрическую энергию в том числе для отопления в небольших населенных пунктах, а также перевод технологических циклов с использования природного экспортируемого газа на электротехнологии.-0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке

Михаил Малашенко
Михаил Малашенко

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