22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Энергоемкость ВВП Беларуси за 2022 год планируют снизить на 0,6%. Об этом сказал сегодня заместитель председателя Госстандарта - директор Департамента по энергоэффективности Виталий Крецкий на итоговой коллегии ведомства, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По словам Виталия Крецкого, в нынешнем году снижение энергоемкости ВВП запланировано на 0,6% к уровню 2021 года при темпах роста ВВП 102,9%.

"Эффективность работы в республике по снижению энергоемкости отечественного ВВП подтверждается данными Международного энергетического агентства, согласно которым в 2019 году энергоемкость ВВП Беларуси снизилась в 2,1 раза к уровню 2000 года. Это намного интенсивнее, чем снижение энергоемкости такой экономически развитой страны, как Швеция, и в 2 раза интенсивнее, чем в Канаде - стране со схожими климатическими условиями. Фактический показатель энергоемкости ВВП Беларуси составил 0,146 т нефтяного эквивалента на $1 тыс. ВВП по паритету покупательной способности в ценах 2015 года. По сравнению с промышленно развитыми странами - членами ЕАЭС Беларусь занимает лидирующее положение", - рассказал он.

Экономия топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) за 2021 год составила 685,8 тыс. т условного топлива при плане 550 тыс. т. Наибольшую экономию ТЭР - 265,5 тыс. т условного топлива - удалось обеспечить благодаря внедрению в производство современных энергоэффективных (и повышению энергоэффективности действующих) технологий, процессов, оборудования и материалов. В планах на текущий год - обеспечение объема экономии ТЭР не менее 0,6 млн т у.т.

"Повышение эффективности использования энергоресурсов на отдельном предприятии сказывается прежде всего на снижении энергоемкости выпускаемой продукции и, как следствие, повышении ее конкурентоспособности как на внутреннем, так и внешнем рынках", - подчеркнул директор Департамента по энергоэффективности.

Как он отметил, целевые показатели энергосбережения на 2021 год, установленные госпрограммой, выполнены большинством органов государственного управления и регионов.

"Важнейшим направлением снижения зависимости Беларуси от углеводородов является увеличение использования местных топливно-энергетических ресурсов, в том числе возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Доля местных ресурсов в валовом потреблении ТЭР в истекшем году составила 16,1%. Доля ВИЭ в валовом потреблении ТЭР - 7,4%", - сообщил Виталий Крецкий.

Что касается финансирования энергосберегающих мероприятий, по итогам года освоено Br944 млн. Основными источниками финансирования были собственные средства организаций и средства местных бюджетов, доля которых составила порядка 80% в общем объеме инвестиций.

Руководитель департамента также рассказал о планах на текущий год. В частности, это контроль за строительством энергоисточников на местных ТЭР, реализация мероприятий по цифровизации деятельности в сфере энергосбережения, продолжение работы по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере энергосбережения, расширение профилактическо-предупредительной и разъяснительной работы при проведении контрольно-надзорных мероприятий и т.д.

Что касается международного сотрудничества, в 2022 году департамент продолжит подготовку и реализацию совместных с международными организациями проектов по повышению энергоэффективности и развитию использования ВИЭ.

В частности, в планах завершить инвестиционный проект "Использование древесной биомассы для централизованного теплоснабжения". Он предусматривает строительство и реконструкцию котельных жилищно-коммунального хозяйства с использованием там древесного топлива. Также ведомство продолжит работу по привлечению финансирования для проекта по повышению энергоэффективности объектов социальной сферы.-0-