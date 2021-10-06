ENSREG одобрит отчет о партнерском обзоре нацплана по итогам стресс-тестов БелАЭС в конце ноября

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейская группа регуляторов ядерной безопасности (ENSREG) одобрит отчет о партнерском обзоре национального плана действий по итогам проведения стресс-тестов Белорусской АЭС в конце ноября. Об этом сообщил сегодня журналистам консультант Госатомнадзора Олег Соболев в пресс-центре БЕЛТА.

ENSREG проводит партнерский обзор национального плана действий по итогам стресс-тестов станции. "Эксперты смотрят, каким образом мы отреагировали на предложения, которые были выдвинуты на всех этапах стресс-тестов, какое отражение рекомендации нашли в мероприятиях национального плана, как продвигается его реализация. Партнерский обзор был разбит на две фазы. Первая состоялась в начале этого года. Эксперты анализировали семь приоритетных вопросов, которые с их точки зрения было важно изучить до ввода в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС. Был подготовлен предварительный отчет о партнерском обзоре. Основной вывод, который сделали на первом этапе эксперты ENSREG: Беларусь надлежащим образом учла рекомендации, спланировала и реализовала мероприятия по семи приоритетным вопросам", - подчеркнул Олег Соболев.

Сейчас близка к завершению вторая фаза партнерского обзора. "Снова была серия экспертных консультаций в формате видеоконференции и визит команды экспертов на площадку БелАЭС. На ближайшем заседании ENSREG, которое ожидается в конце ноября, будет рассмотрен окончательный отчет о партнерском обзоре. Как только заседание состоится, мы опубликуем этот документ", - отметил представитель Госатомнадзора.

Беларусь на добровольной основе провела в 2016-2018 годах стресс-тесты БелАЭС по методологии ЕС. При этом оценивалось наличие "запасов безопасности" над требованиями, установленными национальным законодательством. Критерии стресс-тестов включали проверку надежности атомной станции на случай стихийных бедствий, в частности землетрясений и наводнений, а также различных техногенных аварий. Кроме того, анализировались риски, связанные с человеческим фактором. В результате дефицитов безопасности на АЭС не выявлено. По результатам стресс-тестов национальным регулятором - Госатомнадзором - был подготовлен национальный план действий, который обобщил как рекомендации по результатам национальной экспертизы, так и рекомендации экспертов европейской партнерской проверки. "Мы до конца этого месяца актуализируем статус выполнения мероприятий национального плана и опубликуем на сайте Госатомнадзора", - добавил Олег Соболев.

Кроме того, начальник отдела науки и информации Госатомнадзора Дмитрий Павлов представил ежегодный обзор состояния ядерной и радиационной безопасности в Беларуси за 2020 год. Документ подготовлен в сотрудничестве с Министерством энергетики в лице "Белэнерго", Минздравом, Минприроды, МИД, Объединенным институтом энергетических и ядерных исследований "Сосны" НАН, а также структурными подразделениями МЧС. Он представлен на сайте Госатомнадзора. "Обзор содержит информацию об основных мероприятиях и событиях в области регулирования радиационной безопасности за прошлый год. Значительная часть материалов посвящена обеспечению безопасности БелАЭС. Особое внимание уделено и совершенствованию нормативной правовой базы. В течение 2020 года был принят ряд документов, которыми устанавливались новые требования в области обеспечения радиационной безопасности. Необходимость развития ядерного права уже назрела и решения приняты", - подчеркнул Дмитрий Павлов.-0-