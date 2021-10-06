ENSREG одобрит отчет о партнерском обзоре нацплана по итогам стресс-тестов БелАЭС в конце ноября

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 6 октября 2021
Минск Ясно +14°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:28 В Щучинском районе "Форд" врезался в кормопогрузчик: водитель легковушки погиб Происшествия
14:25 ФПБ: профсоюзы регулярно фиксируют рост цен на картофель и традиционные для белорусов овощи Общество
14:22 В Витебской области разработают маршруты туров для инклюзивных туристов Регионы
14:13 В Гродно стартовала кампания по вакцинации от COVID людей без определенного места жительства Регионы
14:12 Марзалюк: в учебниках нужно давать верифицированный контент о Великой Отечественной войне Общество
14:02 Госстандарт: проверки качества и безопасности моющих средств будут продолжены Экономика
13:54 Пропавшего воспитанника школы-интерната нашли в Бресте Происшествия
13:51 Песков: объявление локдауна является нежелательным сценарием для любого региона В мире
13:50 В Полоцке задержали педофила Происшествия
13:47 Песков о "КП в Беларуси": де-юре это все-таки белорусское СМИ Общество
13:45 Ветеранские организации Могилевской области и Приморского края договорились о сотрудничестве Регионы
13:44 ГАИ призывает пешеходов и велосипедистов не нарушать ПДД Общество
13:28 Белорусские гандболистки стартуют в отборе на ЧЕ-2022 Спорт
13:28 Могилевский перевозчик выплачивал зарплату в конвертах Регионы
13:20 Контент еще одного канала и чата в Telegram признан экстремистским Происшествия
13:19 Экспозиция "Сямейная старонка: браты Гілевічы" откроется в Музее истории белорусской литературы Культура
13:17 Кочанова: украинский народ всегда был и остается родным для нас Общество
13:17 Белорусский рубль на торгах 6 октября укрепился к трем основным валютам Экономика
13:13 ВС Беларуси начали перевод военной техники на зимний период эксплуатации Общество
13:04 В Гомеле вынесли приговор продавцу и покупателю марихуаны Происшествия
13:00 Трансляция богослужений и призывы к вакцинации: как в храмах Минска обеспечат эпидбезопасность Регионы
12:54 Названы лауреаты Нобелевской премии по химии В мире
12:53 Профсоюз медиков направил Br20 тыс. помощи шести учреждениям здравоохранения Гомельской области Регионы
12:49 ENSREG одобрит отчет о партнерском обзоре нацплана по итогам стресс-тестов БелАЭС в конце ноября Экономика
12:48 БУТБ не видит предпосылок для возобновления роста цен на пиломатериалы для белорусских потребителей Экономика
12:43 Группу наркодилеров задержали в Бресте Происшествия
12:41 Бранцевич: нужно создать национальную систему мотивации к снижению углеродных выбросов Экономика
12:41 Сивак: обращения граждан нацеливают нас на корректировки норм в законодательстве Общество
12:30 За сутки в Беларуси зарегистрирован 1991 пациент с COVID-19, выписаны 1504 Общество
12:18 Могилевчанин выращивал в квартире коноплю и хранил галлюциногенные грибы Происшествия
Все новости
Все новости
Экономика
06 октября 2021, 12:49

ENSREG одобрит отчет о партнерском обзоре нацплана по итогам стресс-тестов БелАЭС в конце ноября

Олег Соболев
Олег Соболев
Новости темы "Белорусская АЭС новейшего поколения 3+"
Госатомнадзор: отключение энергоблока БелАЭС от сети не влияло на радиационную безопасность
На втором энергоблоке БелАЭС завершена горячая обкатка реакторной установки

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейская группа регуляторов ядерной безопасности (ENSREG) одобрит отчет о партнерском обзоре национального плана действий по итогам проведения стресс-тестов Белорусской АЭС в конце ноября. Об этом сообщил сегодня журналистам консультант Госатомнадзора Олег Соболев в пресс-центре БЕЛТА.

ENSREG проводит партнерский обзор национального плана действий по итогам стресс-тестов станции. "Эксперты смотрят, каким образом мы отреагировали на предложения, которые были выдвинуты на всех этапах стресс-тестов, какое отражение рекомендации нашли в мероприятиях национального плана, как продвигается его реализация. Партнерский обзор был разбит на две фазы. Первая состоялась в начале этого года. Эксперты анализировали семь приоритетных вопросов, которые с их точки зрения было важно изучить до ввода в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС. Был подготовлен предварительный отчет о партнерском обзоре. Основной вывод, который сделали на первом этапе эксперты ENSREG: Беларусь надлежащим образом учла рекомендации, спланировала и реализовала мероприятия по семи приоритетным вопросам", - подчеркнул Олег Соболев.

Сейчас близка к завершению вторая фаза партнерского обзора. "Снова была серия экспертных консультаций в формате видеоконференции и визит команды экспертов на площадку БелАЭС. На ближайшем заседании ENSREG, которое ожидается в конце ноября, будет рассмотрен окончательный отчет о партнерском обзоре. Как только заседание состоится, мы опубликуем этот документ", - отметил представитель Госатомнадзора.

Беларусь на добровольной основе провела в 2016-2018 годах стресс-тесты БелАЭС по методологии ЕС. При этом оценивалось наличие "запасов безопасности" над требованиями, установленными национальным законодательством. Критерии стресс-тестов включали проверку надежности атомной станции на случай стихийных бедствий, в частности землетрясений и наводнений, а также различных техногенных аварий. Кроме того, анализировались риски, связанные с человеческим фактором. В результате дефицитов безопасности на АЭС не выявлено. По результатам стресс-тестов национальным регулятором - Госатомнадзором - был подготовлен национальный план действий, который обобщил как рекомендации по результатам национальной экспертизы, так и рекомендации экспертов европейской партнерской проверки. "Мы до конца этого месяца актуализируем статус выполнения мероприятий национального плана и опубликуем на сайте Госатомнадзора", - добавил Олег Соболев.

Кроме того, начальник отдела науки и информации Госатомнадзора Дмитрий Павлов представил ежегодный обзор состояния ядерной и радиационной безопасности в Беларуси за 2020 год. Документ подготовлен в сотрудничестве с Министерством энергетики в лице "Белэнерго", Минздравом, Минприроды, МИД, Объединенным институтом энергетических и ядерных исследований "Сосны" НАН, а также структурными подразделениями МЧС. Он представлен на сайте Госатомнадзора. "Обзор содержит информацию об основных мероприятиях и событиях в области регулирования радиационной безопасности за прошлый год. Значительная часть материалов посвящена обеспечению безопасности БелАЭС. Особое внимание уделено и совершенствованию нормативной правовой базы. В течение 2020 года был принят ряд документов, которыми устанавливались новые требования в области обеспечения радиационной безопасности. Необходимость развития ядерного права уже назрела и решения приняты", - подчеркнул Дмитрий Павлов.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
безопасность Беларусь
Новости рубрики Экономика
Фото из архива Госстандарт: проверки качества и безопасности моющих средств будут продолжены
Фото из архива Белорусский рубль на торгах 6 октября укрепился к трем основным валютам
Фото из архива БУТБ не видит предпосылок для возобновления роста цен на пиломатериалы для белорусских потребителей
Фото mlyn.by Бранцевич: нужно создать национальную систему мотивации к снижению углеродных выбросов
Во время брифинга Беларусь примет пост-миссию МАГАТЭ по оценке инфраструктуры ядерной безопасности 5-13 декабря
Роман Головченко Головченко: поддержание контактов Беларуси и России в сфере транспорта крайне важно для обеих сторон
Главное
Во время совещания У Лукашенко обсудили ход сельскохозяйственных работ. На какие проблемы обратил внимание Президент?
Головченко: поддержание контактов Беларуси и России в сфере транспорта крайне важно для обеих сторон
Кочанова: украинский народ всегда был и остается родным для нас
Плати с Оплати™ по всему миру!
Топ-новости
Сивак: обращения граждан нацеливают нас на корректировки норм в законодательстве
Госатомнадзор: отключение энергоблока БелАЭС от сети не влияло на радиационную безопасность
Комитет защиты журналистов БСЖ обеспокоен судьбой сотрудников закрываемой "Комсомольской правды в Беларуси"
НАН: из-за глобального потепления озимые культуры имеют преимущества по сравнению с яровыми
Уникальность, легкость и экологичность. Почему сотовый картон стремительно набирает популярность в Беларуси
Минтруда: привиты уже 76% работников и 93% проживающих стационарных соцучреждений
Марзалюк: в учебниках нужно давать верифицированный контент о Великой Отечественной войне
БУТБ не видит предпосылок для возобновления роста цен на пиломатериалы для белорусских потребителей
Андрейченко проведет 8 октября личный прием граждан
Бранцевич: нужно создать национальную систему мотивации к снижению углеродных выбросов
ГАИ призывает пешеходов и велосипедистов не нарушать ПДД
За сутки в Беларуси зарегистрирован 1991 пациент с COVID-19, выписаны 1504
Ночные заморозки ожидаются местами по Беларуси 7 октября
Трансляция богослужений и призывы к вакцинации: как в храмах Минска обеспечат эпидбезопасность
МИД Беларуси предложил Польше отдать свою гумпомощь Литве или "известным белорусским экстремистам"
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА Год народного единства
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.