Ермакова: состав правления Белгазпромбанка планируется сформировать в декабре

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состав правления Белгазпромбанка планируется сформировать в декабре. Об этом сообщила журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, руководитель временной администрации данного банка Надежда Ермакова после доклада Президенту Беларуси Александру Лукашенко.

"Надеемся, что в скором будущем, в декабре, закончится период работы временной администрации, сформируется правление банка. В этом плане идет работа. Собственник уже сделал предложения по ряду кандидатур для формирования правления банка", - рассказала Надежда Ермакова.

Она подчеркнула, что во время доклада Президенту речь шла о работе банка и о тех подвижках, которые имеются в настоящее время. "Заканчивается время работы там временной администрации, и я проинформировала, что сделано за этот период. Хочу сказать, что клиенты банка, наверное, забыли, что какие-то потрясения в Белгазпромбанке были", - отметила Надежда Ермакова.

По ее словам, нельзя сказать, что идет отток вкладов населения в этом банке. "Он остановился давно, и ситуация не хуже, чем в целом в банковской системе страны", - заметила Надежда Ермакова. Она не связывает отток вкладов с ситуацией в банке и введением временной администрации.

Как сказала Надежда Ермакова, в настоящее время деятельность банка идет в нормальном режиме: "Единственное, банк сократил объемы - где-то на Br1 млрд уменьшились активы. Это связано с тем, что сократились источники финансирования и кредитования. А так, жизнь продолжается. Банк получил прибыль. За 10 месяцев план по прибыли немного даже перевыполнен".-0-