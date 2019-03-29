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Ермолович: Беларусь при необходимости может увеличить объем валютных заимствований на внутреннем рынке

Экономика 29.03.2019 | 11:48
Максим Ермолович. Фото из архива
Максим Ермолович. Фото из архива

29 марта, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь при необходимости может увеличить объем валютных заимствований на внутреннем рынке. Об этом заявил журналистам министр финансов Беларуси Максим Ермолович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы очень осторожно выходим на внутренний рынок заимствований с валютными облигациями. Не гонимся за большими привлечениями. Стараемся максимально снизить ставки. Можно было бы и больший объем привлечь с внутреннего рынка, учитывая его ликвидность сегодня, чем у нас в планах ($370 млн на этот год). Чуть меньше половины из этого объема мы уже привлекли. Если бы мы шли по пути привлечения средств более активно, мы бы уже этот объем забрали и могли бы его в два раза превысить. Но ставки по этим заимствованиям были бы выше, чем текущие. Поэтому мы таргетируем ставку, не сильно увеличивая объем привлечения", - рассказал министр.

Отвечая на уточняющий вопрос, означает ли это, что в случае крайней необходимости при недополучении ресурсов извне этот объем можно будет компенсировать за счет привлечения валютных средств на внутреннем рынке, Максим Ермолович сказал: "Да, такая готовность есть".-0-

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Теги
валюта, Министерство финансов, рынок
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