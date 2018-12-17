Ермолович: новая редакция Налогового кодекса значительно дружелюбнее по отношению к бизнесу

17 декабря, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Завершена работа над новой редакцией Налогового кодекса Беларуси, документ в ближайшее время поступит в парламент. Об этом сегодня заявил журналистам министр финансов Максим Ермолович, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр рассказал, что доработка новой редакции Налогового кодекса проводилась несколькими межведомственными группами, созданными при разных государственных органах. На регулярной основе в течение последних двух недель обсуждались вопросы, по которым сохранялись различия во мнениях как в обществе, так и среди государственных структур. "Выработана единая позиция. Рассмотрено более 35 наиболее существенных для работы бизнеса вопросов, отработана редакция Налогового кодекса, которая по нашему мнению, удовлетворяет требования, предъявленные ранее при его доработке. С новой редакцией Налогового кодекса мы тоже выходим в парламент для того, чтобы его там обсуждать с депутатами и защищать", - заявил Максим Ермолович.

Он считает доработанный документ существенным шагом вперед на пути упрощения налогового законодательства и администрирования. "Но мы должны понимать, что в данной ситуации каких-либо существенных шагов по снижению налоговой нагрузки мы предпринять не можем. Бюджет необходимо сбалансировать и обеспечить выполнение социальных обязательств. Поэтому налоговая нагрузка существенно не снижается в рамках новой редакции Налогового кодекса. Но при этом он становится значительно дружелюбнее по отношению к бизнесу", - сказал глава Минфина.

В частности, в доработанном проекте учтено предложение Совета по развитию предпринимательства о снижении с 2020 года верхней границы повышающих коэффициентов к ставкам налога на недвижимость и земельного налога с 2,5 до 2. Максим Ермолович пояснил, что эта мера не окажет существенного влияния на наполняемость местных бюджетов, так как Советы депутатов в среднем по стране не используют в максимальной степени право на установление повышающих коэффициентов. "Суммарно общий коэффициент, который применяют областные Советы депутатов в отношении объектов обложения, не превышают 2. Поэтому снижение коэффициентов существенного влияния на доходы местных бюджетов не окажет, - заявил министр. - Но мы понимаем, что какие-то сферы бизнеса облагались и по более повышенным ставкам. Поэтому для них это будет постепенное снижение налоговой нагрузки".-0-