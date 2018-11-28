Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
29 ноября 2018, Чт
-7°C
Сплошная облачность EUR 2.4227
USD 2.1471
RUB 3.2013
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: необходимо придать импульс борьбе с препятствиями на рынке ЕАЭС
Президент
Беларусь больше не поддержит продление действующих ввозных таможенных пошлин в ЕАЭС - Лукашенко
Президент
Концепция цифровой трансформации образования разработана в Беларуси
Технологии
Мелодия победы: столичную квартиру в 96-м туре игры "Удача в придачу!" выиграла контролер на заводе Ирина Комкова из Минска!
Общество
Для белорусов и россиян сохранится свободное пересечение границы - Рапота
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Экс-глава ЦРУ Джон Бреннан пишет мемуары
00:00 Калейдоскоп
В Германии установили самую большую в мире рождественскую елку
23:33 Калейдоскоп
В Испании впервые пешеход стал жертвой электрического самоката
22:55 В мире
Беларусь рассчитывает на успешное председательство Румынии в ЕС
22:28 Политика
В Вене воры вынесли из аукционного дома картину Ренуара
22:24 В мире
Второй тур президентских выборов завершился в Грузии
22:06 В мире
Хоккеисты минского "Динамо" потерпели четвертое поражение подряд в КХЛ
21:50 Спорт
Ермолович обсудил привлечение инвестиций на переговорах в Париже
21:41 Экономика
Россия планирует до 2040 года реализовать программу освоения Луны
21:05 Технологии
Павел Легкий: соцсети и электронную почту можно будет использовать для идентификации на сайтах
20:09 Общество
Футболисты "Минска" выбыли из Юношеской лиги УЕФА
19:42 Спорт
Гомельский обком БРСМ в "Трудовом семестре-2018" обеспечил работой более 7 тыс. молодых людей
19:23 Регионы
Памятный знак "Новополоцк - культурная столица Беларуси" откроют 14 декабря
19:00 Культура
Командир вертолета Ми-26 погиб при жесткой посадке на севере России
18:52 В мире
Определен состав сборной Беларуси по баскетболу на матч квалификации ЧЕ-2021 со Швецией
18:48 Спорт
Будславский фест включен ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия
18:28 Культура
Белорусская делегация приняла участие в международной конференции в Костромской области
18:21 Экономика
В Гомельской области Красный Крест выдает ваучеры украинским переселенцам
18:12 Регионы
Бывшему директору "Барановичи коммунтеплосеть" ужесточили наказание за взятки
18:06 Происшествия
Белорусские турфирмы не отказываются от организации поездок в Украину
18:02 Общество
Все новости
Темы
Чемпионат КХЛ-2018/2019 Чемпионат КХЛ-2018/2019
Выбираем вместе Выбираем вместе
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Год малой родины Год малой родины
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
Новый год Новый год
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Ермолович обсудил привлечение инвестиций на переговорах в Париже

Экономика 28.11.2018 | 21:41
Максим Ермолович. Фото из архива
Максим Ермолович. Фото из архива

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переговоры министра финансов Беларуси Максима Ермоловича с руководителем экономической службы министерства экономики и финансов Франции Мишелем Удебином состоялись сегодня в Париже. Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси во Франции.

"Обсуждены вопросы развития сотрудничества в экономической и финансовой сферах, привлечения французских инвестиций в экономику Беларуси, а также ряд аспектов деятельности белорусских и французских предприятий на ранках двух стран", - рассказали в посольстве. На встрече с руководством одного из ведущих европейских банковских учреждений Société Générale представлены макроэкономические показатели Беларуси, рассмотрены вопросы рынков долгового капитала и привлечения средств для реализации в Беларуси совместных проектов.

Визит в Париж белорусской делегации во главе с министром финансов был организован при содействии посольства Беларуси во Франции. В состав делегации вошли в том числе посол Беларуси во Франции Павел Латушко, председатель правления ОАО "АСБ Беларусбанк" Виктор Ананич, представители Национального банка и Министерства финансов Беларуси.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
Беларусь, инвестиции, Министерство финансов, Франция
Версия для печати
Новости рубрики Экономика
К списку
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4227 BYN 2.419 BYN 2.43 BYN
USD
2.1471 BYN 2.146 BYN 2.152 BYN
RUB
3.2013 BYN 3.19 BYN 3.2 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Участвуют ли белорусы в благотворительности
Все видео

Фотоновости

Хоккеисты минского "Динамо" потерпели четвертое поражение подряд в КХЛ
Все фото

Инфографика

Рождественский пост Пост предваряет собою праздник Рождества Христова и длится сорок дней.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко О вызовах, преобразованиях и точках роста - Лукашенко принял с докладом экономический блок страны
Сотрудники БЕЛТА удостоены государственных наград
Более 130 представителей различных сфер деятельности удостоены госнаград
Политика
Выступает Олег Кравченко Беларусь рассчитывает на успешное председательство Румынии в ЕС
Китай поддерживает Беларусь в процессе по присоединению к ВТО
Президент Египта планирует посетить Беларусь в 2019 году
Происшествия
Фото из архива Минские правоохранители пресекли канал поставки гашиша из России
Бывшему директору "Барановичи коммунтеплосеть" ужесточили наказание за взятки
Житель Ивацевичей после совершения ДТП принялся вымещать гнев на других машинах
Общество
Фото из архива Новая система оценки качества медпомощи на всех уровнях подготовлена в Беларуси
Павел Легкий: соцсети и электронную почту можно будет использовать для идентификации на сайтах
Белорусские турфирмы не отказываются от организации поездок в Украину
Регионы
Главный врач горбольницы Павел Ореховский В Могилеве открыли новый корпус больницы скорой помощи
Гомельский обком БРСМ в "Трудовом семестре-2018" обеспечил работой более 7 тыс. молодых людей
В Гомельской области Красный Крест выдает ваучеры украинским переселенцам
Спорт
Во время матча Хоккеисты минского "Динамо" потерпели четвертое поражение подряд в КХЛ
Футболисты "Минска" выбыли из Юношеской лиги УЕФА
Определен состав сборной Беларуси по баскетболу на матч квалификации ЧЕ-2021 со Швецией
Технологии
ТОП-12 угроз облачной безопасности
Концепция цифровой трансформации образования разработана в Беларуси
Россия планирует до 2040 года реализовать программу освоения Луны
Культура
Во время феста. Фото из архива Будславский фест включен ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия
Памятный знак "Новополоцк - культурная столица Беларуси" откроют 14 декабря
Наружные работы по восстановлению северной башни Гольшанского замка завершат до конца года
В мире
Петр Порошенко. Фото Укринформ Порошенко подписал закон о военном положении в Украине
В Испании впервые пешеход стал жертвой электрического самоката
В Вене воры вынесли из аукционного дома картину Ренуара
Калейдоскоп
Фото Instagram-аккаунта Кайли Дженнер Журнал Forbs назвал самых богатых знаменитостей до 30 лет
Экс-глава ЦРУ Джон Бреннан пишет мемуары
В Германии установили самую большую в мире рождественскую елку
Газета 7 дней
Клон уходит за кордон
Путь Генерала
От «Зари» до «Луча»
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Александр ШУМИЛИН. Приоритет – инновационное развитие
Вадзім ЛАКІЗА, Вячаслаў ДАНІЛОВІЧ. Асэнсаванне мінулага – падмурак для будучага
Виктор ЛОВГАЧ. «Передает Гомель»
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия