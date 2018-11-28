Ермолович обсудил привлечение инвестиций на переговорах в Париже

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переговоры министра финансов Беларуси Максима Ермоловича с руководителем экономической службы министерства экономики и финансов Франции Мишелем Удебином состоялись сегодня в Париже. Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси во Франции.
"Обсуждены вопросы развития сотрудничества в экономической и финансовой сферах, привлечения французских инвестиций в экономику Беларуси, а также ряд аспектов деятельности белорусских и французских предприятий на ранках двух стран", - рассказали в посольстве. На встрече с руководством одного из ведущих европейских банковских учреждений Société Générale представлены макроэкономические показатели Беларуси, рассмотрены вопросы рынков долгового капитала и привлечения средств для реализации в Беларуси совместных проектов.
Визит в Париж белорусской делегации во главе с министром финансов был организован при содействии посольства Беларуси во Франции. В состав делегации вошли в том числе посол Беларуси во Франции Павел Латушко, председатель правления ОАО "АСБ Беларусбанк" Виктор Ананич, представители Национального банка и Министерства финансов Беларуси.-0-
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