Ермолович возглавил набсовет Белагропромбанка

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр финансов Максим Ермолович возглавил наблюдательный совет ОАО "Белагропромбанк", сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт банка.
На внеочередном общем собрании акционеров ОАО, посвященном вопросам организации корпоративного управления, было принято решение о досрочном прекращении полномочий наблюдательного совета. Председателем нового состава набсовета избран Максим Ермолович, его заместителями - Дмитрий Матусевич (замминистра экономики) и Анатолий Хотько (министр сельского хозяйства и продовольствия).
ОАО "Белагропромбанк" является одним из крупнейших государственных банков Беларуси. Занимает второе место в банковской системе по размеру нормативного капитала. Акционеры банка - государство в лице Госкомимущества (91,33%), "Белгосстрах" (5,25%), Белорусская национальная перестраховочная организация (2,83%), "Белэксимгарант" (0,4%).-0-