ЕС намерен выделить Беларуси 60 млн евро на цели здравоохранения и экономики

9 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Европейский союз намерен выделить Беларуси 60 млн евро на цели здравоохранения и решение экономических вопросов, связанных с последствиями коронавирусной ситуации. Об этом сообщил высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности - вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Общая сумма этой поддержки пока не определена, но я могу заранее сказать, что она составит около 60 млн евро, - подчеркнул Жозеп Боррель. - Беларусь запросила помощь для системы здравоохранения, решения макроэкономических и макрофинансовых последствий этой ситуации, о финансовой помощи. Мы изучаем вопрос о том, как можем откликнуться на эти просьбы, в частности в плане оказания экономической поддержки системе здравоохранения и обществу".

"Кроме того, уже на прошлой неделе Еврокомиссия объявила о выделении 30 млн евро для стран Восточного соседства, для поддержки здравоохранения и медицинских поставок, а также дополнительные 10 млн евро для уязвимых групп населения. Мы также предусматриваем около 300 млн евро в виде кредитов и грантов для малых и средних предприятий в странах "Восточного партнерства" для поддержки, облегчения доступа к кредитам и стимулирования бизнеса после кризиса", - рассказал Жозеп Боррель.

Подводя итог, вице-президент Еврокомиссии сказал, что посыл является простым и ясным: "Европейский союз готов поддержать партнеров и соседей в эти очень сложные времена, и мы будем максимально гибко реагировать на призывы о помощи, откуда бы они ни исходили".-0-