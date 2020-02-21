21 февраля, Минск /Екатерина Маркович - БЕЛТА/. Эстония планирует в 2020 году увеличить товарооборот с Беларусью до 300 млн евро. Об этом сообщила журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Эстонии в Беларуси Мерике Кокаев перед началом бизнес-встречи белорусских представителей бизнеса с эстонской делегацией, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году мы ожидаем рост товарооборота с Беларусью до порядка 300 млн евро, тем более для этого есть все возможности, надо увеличивать показатель взаимной торговли. Например, в 2010 году товарооборот был 500 млн евро, так что у нас есть к чему стремиться", - отметила глава эстонского диппредставительства.

Самыми выгодным и перспективным направлением сотрудничества между Беларусью и Эстонией, по словам дипломата, является взаимодействие в области цифровой экономики. "Нам удалось организовать цифровое правительство, и мы готовы помогать в этом направлении Беларуси. Также у нас есть цифровая медицина, мы платим налоги через интернет за две секунды, а наши школьники в этом году получили цифровые учебники, и теперь им не надо носить огромные рюкзаки", - рассказала Мерике Коваев.

Кроме того, по ее мнению, двум странам необходимо развивать сотрудничество в таких отраслях, как машиностроение, легкая промышленность. "Мы можем работать гораздо эффективнее, и, считаю, нет отрасли, в которой нельзя было бы усовершенствовать наше сотрудничество. Мы уже четвертый год организуем бизнес-форум, предприятий всегда много, и они заинтересованы в совместной работе. Еще одно направление, которое следует развивать, - логистика и транспорт. Например, порт Таллина давно и очень эффективно работает с белорусскими предприятиями", - сказала посол.

В бизнес-форуме принимают участие 50 белорусских компаний и 8 эстонских, работающих в различных направлениях и отраслях экономики. Как отметил глава эстонской делегации, руководитель Йыхвиского представительства Эстонской ТПП Маргус Ильмярв, на сегодняшний переговорах присутствуют представители сферы логистики, транспорта, металлообработки, текстильной и авиационной отраслей. "В прошлый раз между компаниями были достигнуты определенные договоренности. Так, представители эстонских компаний нашли хороших партнеров из Беларуси, которые занимаются переработкой пластика. Одна из компаний договорилась о покупке белорусских ягод для производства джема", - привел он примеры. Из перспективных направлений сотрудничества Маргус Ильмярв назвал сферу IТ, металлообработку, деревообработку, текстильную отрасль.-0-