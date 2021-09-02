Евразийский индустриальный фонд стал резидентом ПВТ

2 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийский индустриальный фонд, созданный государствами Евразийского экономического союза, стал резидентом белорусского Парка высоких технологий. Об этом сообщила сегодня на брифинге официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Важное для комиссии направление касается развития производственной кооперации и реализации совместных проектов в реальном секторе, - сказала представитель ЕЭК. - Один из них - проект "Евразийская сеть промышленной кооперации, субконтрактации трансфера технологий". В этом году председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович подписал договор о начале его реализации. Основная цель - создание цифровой экосистемы для обеспечения взаимодействия хозяйствующих субъектов государств ЕАЭС".

"Уже сейчас созданы все условия для успешной его реализации: государства определили уполномоченные органы и назначили национальных операторов сети, органы ЕЭК приняли необходимые нормативные акты, в том числе техническое задание по реализации проекта, - отметила Ия Малкина. - В прошлом году государства ЕАЭС создали Международный евразийский индустриальный фонд, который будет совместно реализовывать этот проект. Его учредителями являются национальные операторы проекта от каждого из государств ЕАЭС. Фонд зарегистрирован в качестве резидента Парка высоких технологий в Республике Беларусь".

По словам представителя ЕЭК, данный проект будет реализован в 2021-2022 годах. "Он позволит нарастить производственный потенциал по выпуску инновационной продукции с высокой добавленной стоимостью. Эта площадка поможет нашим производителям не только находить контрагентов для реализации продукции, но и продвигать свои технологии. На эти цели из бюджета комиссии выделено более 150 млн российских рублей", - уточнила она.-0-