Еврейская автономная область России заинтересована в поставках белорусских продуктов питания

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еврейская автономная область России заинтересована в поставках продуктов питания белорусских производителей. Об этом шла речь во время рабочей встречи руководителей Могилевского отделения БелТПП и Торгово-промышленной палаты Еврейской автономной области, которая состоялась в режиме онлайн, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт регионального отделения БелТПП.

От белорусской стороны на встрече присутствовали генеральный директор Могилевского отделения БелТПП Геннадий Черный и заместитель генерального директора по внешнеэкономическим связям Татьяна Алексеева. С российской стороны были председатель ТПП Еврейской автономной области Михаил Половинко и его заместитель.

"Мы обсудили сотрудничество между палатами и сферы взаимных интересов для бизнеса двух регионов. Договорились проработать заинтересованность в сфере технологий добычи и переработки торфа, а также поставки продуктов питания белорусских производителей в торговые сети Еврейской автономной области и организовать В2В переговоры в режиме онлайн в начале марта", - говорится в сообщении Могилевского отделения БелТПП.-0-