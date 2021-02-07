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07 февраля 2021, 11:25

Еврейская автономная область России заинтересована в поставках белорусских продуктов питания

Фото из архива
Фото из архива

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еврейская автономная область России заинтересована в поставках продуктов питания белорусских производителей. Об этом шла речь во время рабочей встречи руководителей Могилевского отделения БелТПП и Торгово-промышленной палаты Еврейской автономной области, которая состоялась в режиме онлайн, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт регионального отделения БелТПП.

От белорусской стороны на встрече присутствовали генеральный директор Могилевского отделения БелТПП Геннадий Черный и заместитель генерального директора по внешнеэкономическим связям Татьяна Алексеева. С российской стороны были председатель ТПП Еврейской автономной области Михаил Половинко и его заместитель.

"Мы обсудили сотрудничество между палатами и сферы взаимных интересов для бизнеса двух регионов. Договорились проработать заинтересованность в сфере технологий добычи и переработки торфа, а также поставки продуктов питания белорусских производителей в торговые сети Еврейской автономной области и организовать В2В переговоры в режиме онлайн в начале марта", - говорится в сообщении Могилевского отделения БелТПП.-0-

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