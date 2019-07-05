5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евро и российский рубль на торгах 5 июля подешевели, курс доллара не изменился. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Курс доллара не изменился и составляет Br2,0488 за $1.

Евро стал дешевле на Br0,004 и составил Br2,3074 за 1 евро (4 июля - Br2,3114 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на 0,0064 до Br3,2232 за 100 российских рублей (4 июля - Br3,2296).-0-

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