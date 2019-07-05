5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евро и российский рубль на торгах 5 июля подешевели, курс доллара не изменился. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Курс доллара не изменился и составляет Br2,0488 за $1.
Евро стал дешевле на Br0,004 и составил Br2,3074 за 1 евро (4 июля - Br2,3114 за 1 евро).
Курс российского рубля снизился на 0,0064 до Br3,2232 за 100 российских рублей (4 июля - Br3,2296).-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3114 BYN
|2.307 BYN
|2.31 BYN
|USD
|2.0488 BYN
|2.047 BYN
|2.05 BYN
|RUB
|3.2296 BYN
|3.218 BYN
|3.228 BYN