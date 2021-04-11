Финансирование строительства минского метро в 2021 году необходимо увеличить вдвое - Сивак

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финансирование строительства минского метро в 2021 году необходимо увеличить вдвое. Такое мнение высказал заместитель премьер-министра Анатолий Сивак в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Что касается финансирования строительства минского метро, то у них, по-моему, в планах на этот год - Br68 млн. Я недавно этот вопрос рассматривал и поручил руководству города поработать еще над этим вопросом, потому что я считаю, что это недостаточно для этого года, учитывая темпы строительства жилья и необходимость подготовки инфраструктуры", - считает вице-премьер.

По мнению Анатолия Сивака, эта цифра должна быть увеличена вдвое. "На эти цели нужно выделить в этом году как минимум Br130-140 млн, и не только выделить, но и освоить. Да, может быть корректировка бюджета, но в основном это должны быть кредитные ресурсы. Кредитные ресурсы есть, только вопрос цены этих ресурсов, в данном случае речь идет в первую очередь о кредитах в белорусских рублях", - пояснил заместитель премьер-министра.-0-