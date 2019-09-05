"Финансовая азбука" вместе с ОАО "Белинвестбанк": интернет-банкинг

Уроки "Финансовой азбуки" ведет Татьяна Казаченок, директор департамента дистанционного банковского обслуживания ОАО "Белинвестбанк".

Сервис "Интернет-банкинг" − это часть системы ДБО (дистанционного банковского обслуживания) физических лиц ОАО "Белинвестбанк", позволяющая пользователям совершать банковские операции в сети Интернет в режиме онлайн, используя персональный компьютер.

Этот сервис дает возможность держателям банковских платежных карточек ОАО "Белинвестбанк" получать справочную информацию по счетам, дистанционно совершать платежи и множество других операций.

Для работы в системе клиенту (пользователю) достаточно иметь компьютер с выходом в интернет и соответствующий веб-браузер: Internet Explorer 8 и выше, Mozilla 10.0 и выше, Chrome 24.0 и выше, Opera 12.17 и выше. На сайте банка по адресу ibank.belinvestbank.by клиент может воспользоваться информацией обо всех доступных банковских услугах, в том числе пройти регистрацию в системе "Интернет-банкинг".

Подключившись к системе "Интернет-банкинг", вы сможете производить следующие операции:

- оплачивать коммунальные услуги, мобильную и стационарную телефонную связь, услуги кабельного телевидения, интернет-провайдеров и др. услуги, в том числе посредством сервиса "Произвольный платеж". Для вашего удобства интернет-банкинг отображает суммы задолженности по всем вашим избранным платежам прямо в личном кабинете;

- получать информацию об остатке денежных средств на счете карточки, вкладном (депозитном) счете, остатке кредитной задолженности, осуществлять перевод денежных средств с карточки на карточку, с карточки на счет, со счета на карточку;

- получать информацию о движении денежных средств (выписку) по депозитным, текущим счетам и счетам с карточкой;

- производить оплату задолженности по кредитам, полученным в ОАО "Белинвестбанк";

- производить платежи в адрес любых контрагентов посредством сервиса "Произвольный платеж";

- оформить заявку на карточку в режиме онлайн со скидкой, выполнять замену и продление по сроку действия карточек в режиме онлайн;

- заблокировать или разблокировать карточку;

- подключить или отключить дополнительные услуги и сервисы (SMS-оповещение, автооплата, выписка на e-mail, индивидуальные лимиты по карточке, возможность расчетов в сети Интернет по карточке, доступ за рубеж по карточке), подключать услугу 3-D Secure для безопасной оплаты по карточке в сети Интернет;

- совершать операции круглосуточно вне зависимости от режима работы банка.

Получить любую оперативную информацию о деятельности ОАО "Белинвестбанк" вы можете, позвонив по телефонам 146 или (017) 239-02-39. Звонок с мобильного телефона (life:), A1, МТС − по тарифам операторов связи.

Сайт ОАО "Белинвестбанк" − www.belinvestbank.by .

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