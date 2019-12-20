"Финансовая азбука" вместе с ОАО "Белинвестбанк": карточка ISIC – удобный сервис для учащихся

Продукт, о котором сегодня пойдет речь в рамках проекта "Финансовая азбука" вместе ОАО "Белинвестбанк", будет интересен всем, кто учится, постигает новые знания и при этом много ездит по миру. Это карточка ISIC – пропуск в мир скидок. Предлагаем вашему вниманию шесть самых часто задаваемых вопросов про ISIC. На них ответит начальник центра развития мультисервисных и инфраструктурных программ ОАО "Белинвестбанк" Ольга Яцевич.

Что такое карточка ISIC?

ISIC – это, пожалуй, единственное международно признанное удостоверение, подтверждающее статус учащегося во всем мире. Держатели карт получают скидки и специальные предложения во множестве фирм в 135 странах мира.

Получить International student Identity Card теперь могут и белорусские аспиранты, студенты, учащиеся и школьники.

В чем уникальность ISIC от Белинвестбанка?

Это кобрендинговая карточка премиального уровня международной платежной системы Mastercard и ассоциации ISIC. Владелец такой карточки получает сразу несколько продуктов и сервисов в одном:

• международное удостоверение учащегося;

• возможность пользоваться предложениями премиальных карточек Mastercard Gold как в нашей стране, так и по всему миру;

• каналы дистанционного банковского обслуживания Белинвестбанка;

• карту скидок и льгот от ISIC.

Где можно получить скидки?

Владельцу карточки доступны 42 000 скидок в 135 странах мира. Среди них – возможность попасть по более выгодной цене или даже бесплатно в музеи, театры и культурные центры мира, скидки на авиаперелеты, железнодорожные и автобусные билеты, проживание в гостиницах и хостелах, специальные предложения в кафе, ресторанах и барах, привилегии на дополнительное образование, языковые курсы, тренинги и мастер-классы, скидки на покупки в магазинах и при онлайн-заказах.

Например, в Беларуси держатель карточки ISIC сможет получить скидку при покупке билетов в ECOLINES, в Париже совершенно бесплатно посетить музей Лувра и со скидкой 35 % попасть в Диснейленд, с 20 %-й скидкой попить кофе в сети кофеен Польше.

Всю подробную информацию о программе лояльности можно найти на сайте isic.org в разделе Discounts. Там собраны скидки, которыми могут пользоваться держатели карточек всех стран, и указан период их действия.

Кто может стать держателем карточки ISIC?

Стать держателями ISIC от Белинвестбанка могут аспиранты, интерны, студенты, учащиеся, школьники дневной формы обучения.

Возраст владельца – от 14 лет.

Как ее оформить?

Чтобы оформить ISIC, достаточно посетить любой офис Белинвестбанка.

При себе необходимо иметь:

• паспорт;

• справку из учреждения образования, в которой подтверждается статус учащегося и указана форма обучения;

• фотографию (предпочтительно размером 3x4).

При этом ее владельцу нужно раз в год представлять справку с места учебы для продления пользования картой и программой лояльности.

Выпускается ISIC сроком на 3 года в долларах США и евро.

Сколько стоит обслуживание карточки ISIC?

Стоимость годового обслуживания карточки составляет 3,60 евро – это специальная цена, предложенная ассоциацией ISIC для Беларуси. Открыть новые горизонты и возможности для своего развития вы можете уже сегодня!

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