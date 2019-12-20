"Финансовая азбука" вместе с ОАО "Белинвестбанк": карточка ISIC – удобный сервис для учащихся

Продукт, о котором сегодня пойдет речь в рамках проекта "Финансовая азбука" вместе ОАО "Белинвестбанк", будет интересен всем, кто учится, постигает новые знания и при этом много ездит по миру. Это карточка ISIC – пропуск в мир скидок. Предлагаем вашему вниманию шесть самых часто задаваемых вопросов про ISIC. На них ответит начальник центра развития мультисервисных и инфраструктурных программ ОАО "Белинвестбанк" Ольга Яцевич.
Что такое карточка ISIC?
ISIC – это, пожалуй, единственное международно признанное удостоверение, подтверждающее статус учащегося во всем мире. Держатели карт получают скидки и специальные предложения во множестве фирм в 135 странах мира.
Получить International student Identity Card теперь могут и белорусские аспиранты, студенты, учащиеся и школьники.
В чем уникальность ISIC от Белинвестбанка?
Это кобрендинговая карточка премиального уровня международной платежной системы Mastercard и ассоциации ISIC. Владелец такой карточки получает сразу несколько продуктов и сервисов в одном:
• международное удостоверение учащегося;
• возможность пользоваться предложениями премиальных карточек Mastercard Gold как в нашей стране, так и по всему миру;
• каналы дистанционного банковского обслуживания Белинвестбанка;
• карту скидок и льгот от ISIC.
Где можно получить скидки?
Владельцу карточки доступны 42 000 скидок в 135 странах мира. Среди них – возможность попасть по более выгодной цене или даже бесплатно в музеи, театры и культурные центры мира, скидки на авиаперелеты, железнодорожные и автобусные билеты, проживание в гостиницах и хостелах, специальные предложения в кафе, ресторанах и барах, привилегии на дополнительное образование, языковые курсы, тренинги и мастер-классы, скидки на покупки в магазинах и при онлайн-заказах.
Например, в Беларуси держатель карточки ISIC сможет получить скидку при покупке билетов в ECOLINES, в Париже совершенно бесплатно посетить музей Лувра и со скидкой 35 % попасть в Диснейленд, с 20 %-й скидкой попить кофе в сети кофеен Польше.
Всю подробную информацию о программе лояльности можно найти на сайте isic.org в разделе Discounts. Там собраны скидки, которыми могут пользоваться держатели карточек всех стран, и указан период их действия.
Кто может стать держателем карточки ISIC?
Стать держателями ISIC от Белинвестбанка могут аспиранты, интерны, студенты, учащиеся, школьники дневной формы обучения.
Возраст владельца – от 14 лет.
Как ее оформить?
Чтобы оформить ISIC, достаточно посетить любой офис Белинвестбанка.
При себе необходимо иметь:
• паспорт;
• справку из учреждения образования, в которой подтверждается статус учащегося и указана форма обучения;
• фотографию (предпочтительно размером 3x4).
При этом ее владельцу нужно раз в год представлять справку с места учебы для продления пользования картой и программой лояльности.
Выпускается ISIC сроком на 3 года в долларах США и евро.
Сколько стоит обслуживание карточки ISIC?
Стоимость годового обслуживания карточки составляет 3,60 евро – это специальная цена, предложенная ассоциацией ISIC для Беларуси. Открыть новые горизонты и возможности для своего развития вы можете уже сегодня!
Экономьте свое время и средства, пользуйтесь удобными сервисами от Белинвестбанка!
ОАО "Белинвестбанк" – мы стремимся сделать жизнь своих клиентов удобнее, мобильнее, проще!
Более подробную информацию о продуктах и услугах банка вы можете получить в контакт-центре ОАО "Белинвестбанк" по телефонам: 146 или +375 17 239 02 39. Звонок с мобильного телефона life:), A1, МТС – по тарифам операторов связи. Другие полезные лайфхаки от ОАО "Белинвестбанк" смотрите, перейдя по QR-коду.