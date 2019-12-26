"Финансовая азбука" вместе с ОАО "Белинвестбанк": "КопилкаБИБ" – накопите на мечту

Уроки "Финансовой азбуки" ведет Татьяна Казаченок, директор департамента дистанционного банковского обслуживания ОАО "Белинвестбанк"

Собрать деньги на крупную покупку всегда сложно – слишком велик соблазн воспользоваться ими раньше срока. Белинвестбанк предлагает новую услугу "КопилкаБИБ", благодаря которой вы практически незаметно для себя соберете нужную сумму.

Доступна "Копилка БИБ" в вашем мобильном приложении и интернет-банкинге.

Как работает "КопилкаБИБ"?

Услуга подключается бесплатно к открытому в Белинвестбанке текущему счету, доступ к которому обеспечивается платежной карточкой.

Чтобы воспользоваться сервисом, вам также необходимо иметь банковский вклад – на него, собственно, и будут автоматически начисляться накопления.

Депозит можно открыть в одной из четырех валют:

в белорусских рублях,

долларах США,

евро,

российских рублях.

При этом совершенно необязательно, чтобы валюта счета совпадала с валютой вклада. Срок и вид депозита может быть любым.

Обратите внимание, что для одного счета можно подключить одну услугу "КопилкаБИБ" с начислением средств во вклад.

Способы накопления средств

Белинвестбанк предлагает на выбор три удобных способа накопления средств:

Округление до целого значения единицы валюты счета или до рубля

Например, при оплате утренней чашки кофе стоимостью 2,7 рубля, в ваш вклад попадут 30 копеек (так как большим целым значением будет 3). Если же за чашку бодрящего напитка вы заплатите 3 рубля, то со счета во вклад деньги перечисляться не будут.

Округление до выбранного целого значения единицы валюты счета (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 или 10)

В этом случае каждая ваша расходная операция округляется в большую сторону, до целого, а разница попадает в копилку.

Допустим, вы выбрали "5" в качестве значения, до которого будут округляться потраченные суммы. Это значит, что, выпив чашку кофе стоимостью 2,7 рубля, в ваш вклад попадут 2,3 рубля.

При условии, когда сумма безналичной операции равна или больше выбранного значения, то округление и перечисление денег во вклад производиться не будет.

Процент от суммы безналичной операции

При таком способе накопления вы можете выбрать одно из предложенных процентных значений – 1, 5, 10, 15, 20 % или 30 %.

Предположим, что стоимость ваших покупок в магазине составила 6,98 рублей. Вы установили процент от суммы каждой безналичной операции в размере 5 %. В этом случае со счета во вклад будет перечислено 35 копеек.

Важно! При отсутствии на вашем счете суммы, необходимой для списания в рамках услуги "КопилкаБИБ", перечисление средств во вклад не осуществляется.

Как подключить услугу "КопилкаБИБ"?

Подключите услугу в системе "Интернет-банкинг" или "Мобильный банкинг". Для этого необходимо:

1. Выбрать счет, к которому будет подключена услуга и с которого будут списываться деньги;

2. Определить способ накопления, а также значение для округления или размер процента от суммы безналичной операции (в зависимости от способа накопления);

3. Выбрать вклад, на который будут начисляться деньги;

4. Ознакомиться с условиями договора;

5. Нажать кнопку "Я согласен (согласна)";

После осуществления указанных действий на номер мобильного телефона, который используется для доступа к услугам дистанционного банковского обслуживания Белинвестбанка, придет SMS-сообщение (PUSH-уведомление) с сеансовым ключом.

6. Введите полученный ключ в соответствующее поле.

Также вы можете подключить услугу "КопилкаБИБ" в любом подразделении банка.

В случае необходимости получения любой оперативной информации о деятельности ОАО "Белинвестбанк" вы можете позвонить по телефонам 146 или (017) 239-02-39. Звонок с мобильного телефона life:), A1, МТС − по тарифам операторов связи.

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