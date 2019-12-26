"Финансовая азбука" вместе с ОАО "Белинвестбанк": "КопилкаБИБ" – накопите на мечту

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 26 декабря 2019
Минск Сплошная облачность +3°C
Версия для слабовидящих
Новости
12:50 Более 300 проектов включены в 2020 году в инвестиционный портфель Гродненской области Регионы
12:48 Официальный визит Президента Казахстана в Беларусь планируется в 2020 году Политика
12:42 Деньги от продажи билетов на Рождественский турнир по хоккею пойдут Мозырскому детскому дому Регионы
12:29 У подростка в руках взорвалась петарда Происшествия
12:27 Для добрых дел на календаре не может быть финальных дат - Гаев Общество
12:24 ВРП Минской области в 2019 году увеличится на 4,4% Регионы
12:14 Беларусь и Россия согласовали балансы поставок продовольствия на 2020 год Экономика
12:13 Макулатуру предлагается внести в перечень биржевых товаров Экономика
12:09 ГАИ проведет комплекс мероприятий по профилактике пьянства на дорогах Общество
12:04 Узбекистан рассматривает возможность вступления в ЕАЭС Политика
12:02 Мокрый снег и гололедица ожидаются в Беларуси 27 декабря Общество
12:02 Число погибших при падении автобуса в ущелье в Индонезии возросло до 35 В мире
11:57 Перед "Белгоспищепромом" стоит непростая задача освоения новых рынков сбыта - Бубен Экономика
11:55 Голосование на узбекистанских парламентских выборах впервые было организовано в Беларуси Общество
11:55 Предложения по совершенствованию мер административной ответственности принимаются до 24 января Общество
11:51 ГАИ: в Беларуси из 3,5 млн водителей систематически нарушают ПДД около 8 тыс. Общество
11:45 Лукашенко анонсировал возможные изменения в сфере производства крепкого алкоголя Президент
11:43 Более 70% бюджета Брестской области в 2020 году направят на социальные расходы Регионы
11:41 Люди, экономика и профессионализм - Лукашенко дал наказы новым руководителям местной вертикали Президент
11:41 Лукашенко обновил местную вертикаль власти Президент
11:41 Лукашенко согласовал новых заместителей в министерства промышленности, юстиции и природных ресурсов Президент
11:41 Анатолий Бубен согласован на должность председателя концерна "Белгоспищепром" Президент
11:40 Посол Беларуси в Египте получил еще должность посла в Алжире Президент
11:39 Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы Президент
11:38 Доходы бюджета Минской области в 2020 году вырастут более чем на 7% Регионы
11:37 Исаченко: задача взрослых - сделать все возможное для наших детей Общество
11:22 Температурные рекорды побиты 25 декабря в Витебской области Регионы
11:22 Ревизия дорожных знаков в Беларуси практически завершена - Корзюк Общество
11:18 Более 9,8 тыс. минских школьников оздоровятся на зимних каникулах Регионы
11:12 Жительница Лиды перевела лжеброкеру более $5,7 тыс. Происшествия
Все новости
Все новости
Экономика
26 декабря 2019, 10:54

"Финансовая азбука" вместе с ОАО "Белинвестбанк": "КопилкаБИБ" – накопите на мечту

Новости темы "Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк""
"Финансовая азбука" вместе с ОАО "Белинвестбанк": карточка ISIC – удобный сервис для учащихся
"Финансовая азбука" вместе с ОАО "Белинвестбанк": обмен валют в устройствах с функцией Cash-in

Уроки "Финансовой азбуки" ведет Татьяна Казаченок, директор департамента дистанционного банковского обслуживания ОАО "Белинвестбанк"

Собрать деньги на крупную покупку всегда сложно – слишком велик соблазн воспользоваться ими раньше срока. Белинвестбанк предлагает новую услугу "КопилкаБИБ", благодаря которой вы практически незаметно для себя соберете нужную сумму.

Доступна "Копилка БИБ" в вашем мобильном приложении и интернет-банкинге.

Как работает "КопилкаБИБ"?

Услуга подключается бесплатно к открытому в Белинвестбанке текущему счету, доступ к которому обеспечивается платежной карточкой.

Чтобы воспользоваться сервисом, вам также необходимо иметь банковский вклад – на него, собственно, и будут автоматически начисляться накопления.

Депозит можно открыть в одной из четырех валют:

в белорусских рублях,

долларах США,

евро,

российских рублях.

При этом совершенно необязательно, чтобы валюта счета совпадала с валютой вклада. Срок и вид депозита может быть любым.

Обратите внимание, что для одного счета можно подключить одну услугу "КопилкаБИБ" с начислением средств во вклад.

Способы накопления средств

Белинвестбанк предлагает на выбор три удобных способа накопления средств:

Округление до целого значения единицы валюты счета или до рубля

Например, при оплате утренней чашки кофе стоимостью 2,7 рубля, в ваш вклад попадут 30 копеек (так как большим целым значением будет 3). Если же за чашку бодрящего напитка вы заплатите 3 рубля, то со счета во вклад деньги перечисляться не будут.

Округление до выбранного целого значения единицы валюты счета (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 или 10)

В этом случае каждая ваша расходная операция округляется в большую сторону, до целого, а разница попадает в копилку.

Допустим, вы выбрали "5" в качестве значения, до которого будут округляться потраченные суммы. Это значит, что, выпив чашку кофе стоимостью 2,7 рубля, в ваш вклад попадут 2,3 рубля.

При условии, когда сумма безналичной операции равна или больше выбранного значения, то округление и перечисление денег во вклад производиться не будет.

Процент от суммы безналичной операции

При таком способе накопления вы можете выбрать одно из предложенных процентных значений – 1, 5, 10, 15, 20 % или 30 %.

Предположим, что стоимость ваших покупок в магазине составила 6,98 рублей. Вы установили процент от суммы каждой безналичной операции в размере 5 %. В этом случае со счета во вклад будет перечислено 35 копеек.

Важно! При отсутствии на вашем счете суммы, необходимой для списания в рамках услуги "КопилкаБИБ", перечисление средств во вклад не осуществляется.

Как подключить услугу "КопилкаБИБ"?

Подключите услугу в системе "Интернет-банкинг" или "Мобильный банкинг". Для этого необходимо:

1. Выбрать счет, к которому будет подключена услуга и с которого будут списываться деньги;

2. Определить способ накопления, а также значение для округления или размер процента от суммы безналичной операции (в зависимости от способа накопления);

3. Выбрать вклад, на который будут начисляться деньги;

4. Ознакомиться с условиями договора;

5. Нажать кнопку "Я согласен (согласна)";

После осуществления указанных действий на номер мобильного телефона, который используется для доступа к услугам дистанционного банковского обслуживания Белинвестбанка, придет SMS-сообщение (PUSH-уведомление) с сеансовым ключом.

6. Введите полученный ключ в соответствующее поле.

Также вы можете подключить услугу "КопилкаБИБ" в любом подразделении банка.

В случае необходимости получения любой оперативной информации о деятельности ОАО "Белинвестбанк" вы можете позвонить по телефонам 146 или (017) 239-02-39. Звонок с мобильного телефона life:), A1, МТС − по тарифам операторов связи.

Другие полезные лайфхаки о продуктах и услугах ОАО "Беливестбанк" смотрите, перейдя по QR-коду в раздел "Финансовая азбука", на сайте www.belta.by.

Размещение рекламы на БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
банки проект финансы
Новости рубрики Экономика
Алексей Богданов. Фото из архива Беларусь и Россия согласовали балансы поставок продовольствия на 2020 год
Фото vtor1.ru Макулатуру предлагается внести в перечень биржевых товаров
Анатолий Бубен Перед "Белгоспищепромом" стоит непростая задача освоения новых рынков сбыта - Бубен
Фото из архива Изменение декрета о госрегулировании производства и оборота табачных изделий вынесено на обсуждение
Фото из архива ЕЭК усовершенствовала систему взимания косвенных налогов во взаимной торговле стран ЕАЭС
Фото ЕЭК ЕЭК актуализировала стандарты на пищевую продукцию
Главное
Люди, экономика и профессионализм - Лукашенко дал наказы новым руководителям местной вертикали
Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы
Лукашенко анонсировал возможные изменения в сфере производства крепкого алкоголя
Где родился, там и пригодился: новая реальность, которую строит "Дана Холдингз"
Топ-новости
Лукашенко согласовал новых заместителей в министерства промышленности, юстиции и природных ресурсов
Перед "Белгоспищепромом" стоит непростая задача освоения новых рынков сбыта - Бубен
Безопасность детей в школах больше всего беспокоила обратившихся на горячие линии КГК
Беларусь и Россия согласовали балансы поставок продовольствия на 2020 год
Банк развития объявляет о проведении конкурсного отбора инвестиционных проектов по строительству молочно-товарных ферм
Мобильные датчики скорости на дороги вернут в ближайшее время
"Финансовая азбука" вместе с ОАО "Белинвестбанк": "КопилкаБИБ" – накопите на мечту
ГАИ проведет комплекс мероприятий по профилактике пьянства на дорогах
Мокрый снег и гололедица ожидаются в Беларуси 27 декабря
Голосование на узбекистанских парламентских выборах впервые было организовано в Беларуси
Foreign Policy сообщает о возможном визите в Беларусь госсекретаря США
В Беларуси совершенствуется законодательство в области электросвязи
БЖД проведет единый день пассажира
ДОСЬЕ: К 80-летию национального парка "Беловежская пуща"
Минтранс проведет 26-27 декабря встречи с перевозчиками в Минске, Гомеле, Витебске и Могилеве
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.