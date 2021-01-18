Физлицам нужно подать налоговые декларации за 2020 год не позднее 31 марта

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Физическим лицам необходимо представить налоговую декларацию (расчет) по подоходному налогу о доходах, полученных в 2020 году, не позднее 31 марта 2021 года, сообщили БЕЛТА в Министерстве по налогам и сборам.

"Физлицо может сделать это лично путем посещения налогового органа, по почте, передать с помощью программных и технических средств через личный кабинет плательщика, а также через своего законного или уполномоченного представителя. Отчитаться о доходах необходимо, если физическое лицо, к примеру, продало вторую квартиру в течение пяти лет, второй легковой автомобиль в течение календарного года, получило подарки не от близких родственников на сумму, превышающую Br7003, или получало доходы от источников за пределами Беларуси", - отметили в министерстве.

С подробной информацией о том, кто должен представить налоговую декларацию за 2020 год, а также с формой и порядком ее заполнения можно ознакомиться на сайте МНС.

Уплатить подоходный налог физическому лицу необходимо не позднее 1 июня 2021 года.-0-