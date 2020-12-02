Формирование общего биржевого пространства в ЕАЭС планируется завершить к 2030 году

2 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Формирование общего биржевого пространства Евразийского экономического союза планируется завершить к 2030 году. Об этом сегодня на брифинге сообщила помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

Недавно Коллегия ЕЭК утвердила дорожную карту по формированию общего биржевого пространства ЕАЭС. "Мероприятия дорожной карты разделены на семь этапов и будут реализовываться в течение 10 лет, до 2030 года, - сказала Ия Малкина. - Дорожная карта предусматривает разработку нескольких международных договоров".

Общее биржевое пространство позволит сформировать фундамент для свободного передвижения капитала, повысить качество фондирования, расширить инвестиционные и сберегательные возможности для населения и создать механизмы для проведения трансграничных операций.-0-