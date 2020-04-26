ФПБ оценивает ситуацию на рынке труда как достаточно стабильную

26 апреля, Минск /Корр.БЕЛТА/. Ситуация на рынке труда достаточно стабильная. Об этом в интервью телеканалу СТВ заявила заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси Елена Манкевич, сообщает БЕЛТА.

Отвечая на вопрос о ситуации на рынке труда, Елена Манкевич охарактеризовала ее как "достаточно стабильную". "Если говорить о вакансиях и о безработице, то, по официальным данным, она у нас сейчас на уровне 0,2%. Аналогичный период прошлого года показывал 0,4 %. То есть мы видим, что, в принципе, она стабильна", - сказала зампред ФПБ.

Федерация еженедельно проводит мониторинг занятости по отраслям, где на предприятиях где есть профсоюзы. "И по итогам прошлой недели у нас данные, что порядка 19 тыс. человек находились в простое от 1 до 10 дней, 12,5 тыс. работали неполный рабочий день и порядка 25 тыс. человек находились в социальных отпусках – как в оплачиваемых, так и неоплачиваемых", - проинформировала она.

Елена Манкевич сравнила эти цифры с данными предыдущей неделей. "Если мы говорим о первой позиции, то есть о людях, которые не трудились, были в простоях, то увеличение, по нашим данным, на 3,6 тыс.человек. Что касается неполного рабочего дня, там чуть больше тысячи. И там, где люди в социальных отпусках, тоже несущественная цифра. Мы видим, что экономика действительно работает", - отметила она.-0-