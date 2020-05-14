Фронтальные погрузчики БЕЛАЗ отправлены на Филиппины

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фронтальные погрузчики БЕЛАЗ-78221 отправлены на Филиппины, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

"В последней поставке для Geo-Transport & Construction, Inc особое место занимают два фронтальных погрузчика БЕЛАЗ-78221. Такую белорусскую спецтехнику филиппинская компания приобретает впервые. Монтаж погрузчиков почти завершен, и в ближайшее время они будут переправлены на остров Бохол для работы в карьере по добыче известняка", - отметили в пресс-службе.

В географии стран, где работает белорусская карьерная техника, Филиппины появились совсем недавно. БЕЛАЗ пришел на рынок этого островного государства в Юго-Восточной Азии с самосвалами грузоподъемностью 55 т в декабре 2018 года. Сегодня там работает 10 карьерных самосвалов БЕЛАЗ-7555В. Завершается монтаж еще двух 55-тонников. "С учетом условий эксплуатации самосвалы выполнены в тропическом исполнении: с увеличенной платформой, многодисковыми маслоохлаждаемыми тормозами, дополнительными топливными фильтрами", - рассказали на предприятии.

В филиппинской компании подчуркнули, что самосвалы показывают хорошие результаты, а также отметили экономичность, удобство и простоту в обслуживании белорусских машин.

ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Занимает около 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. Производит самый большой в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 т.-0-