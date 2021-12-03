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03 декабря 2021, 20:17

Гендиректор "Горизонта": Директива о развитии двусторонних отношений Беларуси с Китаем подтверждает верно выбранный курс развития страны

Фото из архива
Фото из архива

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директива №9 о развитии двусторонних отношений Беларуси с Китаем, которую подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, подтверждает верно выбранный курс развития страны. Уверенность в этом выразил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор ОАО "Управляющая компания холдинга "Горизонт" Юрий Предко.

Руководитель обратил внимание на важность того, что документ будет способствовать дальнейшему углублению стратегического партнерства нашей страны с Китайской Народной Республикой на протяжении ближайших лет по самым различным направлениям.

При этом Юрий Предко подчеркнул, что оба государства твердо поддерживают друг друга вне зависимости от развития мировой обстановки. "Дружба и взаимопомощь, взаимопонимание, учет взаимных интересов - это основа, на которой строятся отношения друзей - Беларуси и Китая, а также лидеров двух стран - Александра Лукашенко и Си Цзиньпина", - сказал он.

Генеральный директор "Горизонта" уверен в том, что директива будет способствовать увеличению торгово-экономического, финансового, инвестиционного взаимодействия между двумя государствами. Особое внимание он обратил на белорусско-китайское взаимодействие в реализации инициативы "Пояс и путь", которая направлена на мирное и взаимовыгодное строительство с учетом интересов всех сторон.

Юрий Предко подчеркнул, что объем сотрудничества "Горизонта" с КНР за последний год существенно увеличился и составляет 160% к 2020 году. Он выразил убежденность, что принимаемые на государственном уровне меры будут способствовать дальнейшему наращиванию белорусско-китайского сотрудничества и выведут двусторонние отношения на еще более высокий уровень.

"Горизонт" насчитывает 80-летнюю историю развития. В состав холдинга входят 17 предприятий, количество работающих - около 5 тыс. человек. Холдинг "Горизонт" активно присутствует в B2B- и B2C-сферах, занимая ведущие позиции в различных направлениях. Это исследования и разработки, бытовая и промышленная электроника, пластик, автомобильные компоненты, освещение, управление недвижимостью и логистика. В рамках группы некоторые компании также предоставляют широкий спектр услуг в социальной сфере и здравоохранении.

Компании в составе холдинга и холдинг в целом успешно сотрудничают с некоторыми из самых известных игроков на промышленном рынке. В качестве отличного результата многолетнего партнерства Юрий Предко с гордостью отметил белорусско-китайское предприятие по производству бытовой техники Midea-Horizont, созданное совместно с Midea Group, одним из ведущих международных производителей бытовой электроники.

Понимая важность инвестиций в исследования и разработки инновационных технологий, в научно-исследовательском центре холдинга работают более 500 инженеров и разработчиков старшего и среднего звена. В портфеле новейших решений можно найти интегрированные системы для авиационной и автомобильной промышленности, многофункциональные сенсорные интерактивные системы, комплексные технические решения для железнодорожного состава, решения для "умного города" и не только. Все инновационные продукты, созданные специалистами, уже внедрены в различных сферах бизнеса и в полной мере способны удовлетворить требования современного потребителя.-0-

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