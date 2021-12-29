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29 декабря 2021, 18:21

Гендиректор "Горизонта": холдинг усилил свои позиции на внешних рынках

Фото из архива
Фото из архива

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Холдинг "Горизонт" по итогам деятельности за 2021 год усилил свои позиции на внешних рынках. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал генеральный директор ОАО "Управляющая компания холдинга "Горизонт" Юрий Предко.

Так, темп роста экспорта составил 130,9%, удельный вес экспорта в объемах производства - 90%.

География поставок была расширена за счет освоения рынков Армении, Монголии, Сербии, Грузии, Венгрии.

Показатели производительности труда на одного работающего в холдинге соответствуют европейскому уровню и на отдельных предприятиях превышают $300 тыс. на одного работающего. За счет проведенной модернизации технологических процессов и установки роботов в 2021 году темп роста производительности труда на одного работающего составил 142,1%.

При этом более 75% продукции, выпускаемой холдингом, является инновационной. К примеру, производимые SMART-телевизоры позволяют управлять телевизором не только голосом, но и жестами, а также использовать мессенджеры для видеозвонков и стриминг.

"В 2021 году для достижения максимально качественного изображения и цветопередачи были запущены в производство телевизоры нового поколения с двумя новыми технологиями: mini-LED с разрешением UHD и частотой обновления экрана 120 гц и Quantum Dot с экранами на квантовых точках с использованием полупроводниковых нанокристаллов. Современные мультицветовые комплексы покраски, установленные на производстве бытовой техники в 2021 году, позволили предложить потребителю технику любых цветов", - отметил Юрий Предко.

Кроме того, стремительно развивается в холдинге и социальная сфера. В 2021 году в детских лагерях холдинга было оздоровлено 10 тыс. детей, что на 42% больше уровня предыдущего года. Работа лагерей организована в круглогодичном режиме с расширенным спектром образовательных и развивающих услуг.-0-

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