Гянджинский автомобильный завод планирует собрать в этом году более 1,2 тыс. белорусских тракторов

13 апреля, Баку /Корр. БЕЛТА/. Гянджинский автомобильный завод планирует собрать в 2021 году более 1,2 тыс. белорусских тракторов. Об этом рассказал сегодня журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Азербайджане Андрей Равков, передает корреспондент БЕЛТА.

Сборочное производство белорусской техники в азербайджанском городе Гянджа посол назвал одной из основ экспортного потенциала. С 2007 года Гянджинский автомобильный завод собрал более 11,5 тыс. белорусских тракторов, а также около 3,5 тыс. единиц техники МАЗ, "АМКОДОР", "Белкоммунмаш" и "Гомсельмаш". В развитии промышленный кооперации, подчеркнул дипломат, заинтересованы обе страны.

"На 2021 год уже 275 тракторокомплектов МТЗ закуплены, они находятся в сборке. В марте заключен договор на поставку 450 тракторокомплектов. И вот сейчас планируется подписание контракта на 550 тракторокомплектов. В сумме это 1 275 тракторокомплектов в год. В принципе, неплохая сумма", - отметил Андрей Равков.

Стороны также намерены заняться восстановлением объемов производства и другой белорусской техники. Прорабатывается идея выйти с совместно собранной техникой на турецкий рынок.-0-