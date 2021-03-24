Глава Банка БелВЭБ заявил об ожидаемой докапитализации банка

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/.​ Банк БелВЭБ рассчитывает на докапитализацию со стороны материнского ВЭБ.РФ в 2021 году. Об этом заявил председатель правления банка Василий Матюшевский на открытии офиса в индустриальном парке "Великий камень", передает корреспондент БЕЛТА.

"Прошлый год был годом вызовов для банковской системы. Мы искренне рады, что не подвели ни наших клиентов, ни собственников, ни регулятора. На мой взгляд, банковская система достаточно достойно прошла испытания минувшего года. Этот год был крайне неординарным, раньше мы с таким не сталкивались", - сказал Василий Матюшевский.

Он также сообщил, что в связи с оттоком средств со счетов физических и юридических лиц Банк БелВЭБ был вынужден обратиться к материнскому банку (ВЭБ.РФ) за помощью, которая была своевременно предоставлена. В том числе банк обращался за помощью к регулятору. В конце прошлого года эта помощь была возвращена.

Относительно планов на текущий год Василий Матюшевский отметил: "У нас состоялся разговор с собственником. В ближайшее время будет принято принципиальное решение как по докапитализации нашего банка со стороны ВЭ.РФ, так и о расширении возможного лимита заимствований на случай возникновения экстренных, неординарных ситуаций. К концу апреля мы эти цифры назовем".-0-