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05 августа 2021, 13:52

Глава ФПБ положительно оценивает процесс создания первичек в частном секторе - плюс 2,9 тыс. за год

Михаил Орда
Михаил Орда

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда положительно оценивает процесс создания первичных профсоюзных организаций в частном секторе экономики. За год их стало на 2,9 тыс. больше, сообщил глава ФПБ журналистам по итогам встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Михаил Орда подчеркнул важность наличия профсоюзных организаций во всех сферах экономики для обеспечения эффективного социального диалога. "Человек не должен оставаться один на один с нанимателем. У него зачастую нет нужных правовых знаний. Он в невыигрышном положении по сравнению с нанимателем, у которого больше прав", - считает глава ФПБ. Профсоюзная организация, по его мнению, обладает достаточными ресурсами и компетенциями, чтобы защитить права трудящихся, в том числе и перед нанимателем.

Например, в ФПБ работает правовая и техническая инспекция. "Только за прошлый год правовая инспекция более 400 раз представляла интересы людей в судах. Около 80 человек, незаконно уволенных, вернули на работу. Вернули Br4,8 млн незаконно удержанных или невыплаченных средств. Это реальная защита", - привел факты Михаил Орда.

Однако, по его словам, иногда профсоюзы сталкиваются с глухим непониманием со стороны нанимателей и нежеланием "выстраивать нормальный социальный диалог". "Мы четко для себя отмечаем, что в этом есть какой-то смысл", - убежден глава ФПБ. Причины, возможно, в желании скрыть отдельные нарушения в организациях, например, факты выплаты зарплаты в конвертах.

"Есть организации, которые просто противодействуют, не хотят и делают все, чтобы у них не было профсоюзов. Хотя мы, безусловно, неоднократно стараемся объяснить, рассказать, в чем есть польза, плюсы. Мы показываем, что по законодательству есть много положительных моментов, которые выгодны самому нанимателю. Но они не идут навстречу", - отметил он.

Тем не менее процесс создания профсоюзных организаций в частных структурах идет постоянно. "У нас достаточно хороший результат: мы за год более 2,9 тыс. организаций создали в частном секторе экономики. Так что есть движение и хороший результат, - заявил Михаил Орда. - Мы сегодня на этом пути видим, что делаем правильную работу и будем продолжать ее делать, и глава государства нас в этом полностью поддерживает".

Он рассказал, что также проинформировал Президента о планах ФПБ по противодействию незаконным и враждебным действиям отдельных стран, которые "в одностороннем порядке, не имея на это никакого права, развязали экономическую войну, нарушив все международные законы". "Мы понимаем цель этой агрессии - чтобы нанести материальный, экономический ущерб нашей стране. От этого могут пострадать люди, семьи. Это касается уже национальной безопасности нашей страны. Мы будем делать все, чтобы противостоять этим недружественным и враждебным действиям", - подчеркнул профсоюзный лидер.

Кроме того, в разговоре с главой государства затрагивалась тема контроля за ценообразованием, за своевременной выплатой взносов в Фонд социальной защиты населения, оказания помощи трудящимся в пересмотре экономических исков, обеспечения достойных условий труда аграриев в период уборочной кампании.-0-

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