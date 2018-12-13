Глава Карелии заявил о большом интересе к сотрудничеству с Беларусью и предложил открыть прямой рейс

13 декабря, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Карелия заинтересована в развитии сотрудничества с Беларусью по широкому спектру направлений. Об этом сегодня на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил глава Республики Карелия Российской Федерации Артур Парфенчиков, передает корреспондент БЕЛТА.

На встрече глава белорусского государства отметил ряд перспективных направлений для расширения взаимодействия с Карелией. В их числе производственная кооперация, поставки различной техники, продуктов питания, обмен опытом и технологиями в АПК, в том числе в молочном животноводстве и рыбоводстве. "Все, о чем говорили, представляет наш большой взаимный интерес. Думаю, что мы в любом случае должны находить взаимовыгодный результат. У нас только такой подход", - сказал Артур Парфенчиков.

По его словам, в ходе визита делегации этого российского региона в Беларусь был составлен новый план трехлетнего взаимодействия, который рассчитан на увеличение объемов сотрудничества как в торговле, так и по другим направлениям.

В машиностроении в качестве пилотного и якорного совместного проекта Артур Парфенчиков назвал создание лесозаготовительной техники "Амкодор". "Мы уже приняли на законодательном уровне в республике все возможные меры поддержки этому предприятию. Этот проект будет способствовать развитию промышленности Беларуси. Мы, безусловно, вместе сможем выйти на большие объемы, причем в освоении не только российского рынка. У нас очень амбициозные планы и в отношении внешнего рынка", - подчеркнул глава Карелии.

Сторонам также интересен обмен опытом в лесном хозяйстве в целом - вопросах интенсивного лесопользования, лесовосстановления, последующей глубокой переработки древесины.

В беседе с журналистами после встречи с Президентом Беларуси Артур Парфенчиков рассказал, что между сторонами имеются как хорошие наработки, так и перспективные направления сотрудничества. Например, в столице Карелии - городе Петрозаводске производится часть оборудования для строительства БелАЭС. Есть интерес к взаимодействию в области робототехники, судостроения.

Это также сферы сельского хозяйства, рыбоводства. Карелия является бесспорным лидером в России по производству озерной форели. "Мы договорились, что в ближайшее время эта продукция появится в Беларуси. У нас серьезные планы по совместному развитию этих отраслей и в Беларуси, и в Карелии. Мы договорились обмениваться достижениями в науке - в производстве кормов, генетике", - добавил Артур Парфенчиков.

Карельскую сторону также очень заинтересовали возможности использования продукции белорусского машиностроения в сфере общественного транспорта. "С удовольствием вчера посмотрели последние наработки и по гибридам, и по электробусам. Я бы хотел, чтобы в короткое время белорусская техника появилась на карельских дорогах. В этом направлении мы тоже будем работать", - отметил глава региона.

Он подчеркнул, что сотрудничество между Карелией и Беларусью охватывает не только торгово-экономические вопросы, но и области культуры, гуманитарных связей. Это обусловлено тем, что в Карелии проживает очень большая белорусская диаспора, создана национально-культурная автономия, да и сам глава Карелии имеет белорусские корни. "Очень важно, конечно, и мы обсуждали это сегодня с Президентом Беларуси, чтобы появился прямой рейс Минск-Петрозаводск. У нас жители очень желают, чтобы такая связь появилась. Это будет способствовать активности и бизнеса, и развитию туризма", - сказал Артур Парфенчиков.-0-