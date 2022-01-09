Глава МНС: количество бизнесменов из-за увеличения ставки единого налога в стране не уменьшится

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество бизнесменов из-за увеличения ставки на единый налог в стране не уменьшится. Таким мнением в эфире телеканала "Беларусь 1" поделился министр по налогам и сборам Сергей Наливайко, сообщает БЕЛТА.

В эфире журналист телеканала спросила, нет ли у МНС опасения, что количество бизнесменов уменьшится в связи увеличением ставки на единый налог. "Те виды деятельности, которые мы решили вывести из-под единого налога - высокодоходные. Вообще, единый налог сам по себе довольно противоречивый. С одной стороны, он легко администрируется и просчитывается, а с другой - несправедливый. Кто-то с небольшими оборотами переплачивает, а с большими, наоборот, недоплачивает. Да, количество видов деятельности немножко будет сжато, наиболее высокодоходные должны будут подлежать другим видам налогообложения. Не думаю, что субъектов хозяйствования станет меньше, потому что у нас довольно широкая палитра видов налогообложения. Индивидуальные предприниматели могут стать субъектами хозяйствования и юридическими лицами, и использовать как общее, так и упрощенное налогообложение, также они могут как индивидуальные предприниматели перейти на общеустановленную систему налогообложения", - сказал Сергей Наливайко.-0-

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