Главы МИД Беларуси и Китая обсудили задачи активизации сотрудничества в торгово-экономической сфере

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На полях саммита глав государств - членов ШОС в Душанбе состоялась встреча министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с членом Госсовета, министром иностранных дел КНР Ван И. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

В рамках переговоров стороны предметно обсудили широкий круг вопросов, связанных с дальнейшим развитием белорусско-китайских отношений, включая организацию контактов на высшем и высоком уровнях.

В ходе беседы пристальное внимание было уделено приоритетным задачам активизации сотрудничества в торгово-экономической сфере.-0-