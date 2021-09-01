Глубокский МКК переориентировал сбыт сыворотки на Китай

1 сентября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. ОАО "Глубокский молочноконсервный комбинат" за январь-август этого года поставил в Китай сыворотки на $2 млн, и теперь практически весь объем данного сырья уходит на этот экспортный рынок. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник отдела предприятия Елена Лавринович.

"Глубокский МКК" начал осваивать китайский рынок в прошлом году. Предприятие искало новое направление экспорта, чтобы уйти от зависимости от российского рынка, а также для увеличения доходов. Перераспределение сил шло планомерно и постепенно. И тем не менее поставки сыворотки в Китай в этом году значительно выросли к аналогичному периоду прошлого года. "За 8 месяцев прошлого года на китайский рынок поставили сыворотки деминерализованной на $174 тыс., в этом году реализовали продукции на $2 млн. В Китае больше предпочитают сырье, консервы и продукты глубокой переработки в этой стране берут неохотно из-за иных гастрономических предпочтений. Наше предприятие производит сыворотку круглогодично, в среднем получается около 800 т в месяц. И практически вся она идет на китайский рынок", - отметила Елена Лавринович.

Она добавила, что уже продали тот объем сыворотки, который был заявлен на октябрь. Мощности комбината позволяют увеличить выработку ценного продукта, но пока есть вопросы по объемам сырья для производства.

Незначительные партии сухого молока также идут в Поднебесную, но в большей степени для разнообразия ассортимента. В этом году пробные партии излюбленного в Беларуси взрослыми и детьми лакомства - сгущенного молока с сахаром - отправились в Малайзию. На предприятии надеются, что это станет первым шагом на рынок азиатской страны. Также предприятие начало осваивать японский и вьетнамский рынки, куда отгрузили несколько партий ходового товара - сыворотки. Комбинат заключил контракты с компаниями - крупнейшими трейдерами, чьи филиалы расположены по всему миру, поэтому продукция под брендом Глубокского МКК будет планомерно завоевывать зарубежный рынок по всем направлениям.-0-