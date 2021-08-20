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20 августа 2021, 11:34

Годовой объем за полугодие - производство тракторов "Беларус" в Казахстане показывает хорошую динамику

Фото из архива
Фото из архива
20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дальнейшие планы развития в Казахстане совместного производства белорусской техники, в частности тракторов "Беларус", обсуждены во время рабочей поездки Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси Павла Утюпина в Восточно-Казахстанский регион. Об этом информирует сайт белорусской дипмиссии, сообщает БЕЛТА.

Интересы белоруской стороны в этом регионе лежат в плоскости поиска новых и развитии уже имеющихся совместных проектов, сотрудничества с предприятиями машиностроительной и сельскохозяйственной отрасли, укрепления взаимоотношений с местной вертикалью власти и поддержки белорусской диаспоры.

В первый день рабочей поездки белорусский дипломат посетил ТОО "СемАЗ". Предприятие является действующим производителем сельскохозяйственной и грузовой техники в Казахстане. Среди партнеров завода ведущие мировые концерны: Минский тракторный завод, УралАЗ, ГАЗ, Shaanxi и FOTON.

На мощностях ТОО "СемАЗ" в городе Семей выпускаются трактора марки "Беларус" девяти модификаций. "Для белорусского машиностроения предприятие представляет собой интерес с точки зрения увеличения объемов изготовления тракторов "Беларус", а также возможного производства сельскохозяйственной техники из белорусских машинокомплектов. Генеральный директор завода Асемкан Дускужанов отметил, что за первое полугодие текущего года техники произвели столько же, сколько за весь прошлый год. Это хорошая динамика, поскольку совместное производство создает рабочие места и обеспечивает поступление налогов", - рассказали в посольстве.

По словам Павла Утюпина, принято решение о том, чтобы создать в Казахстане полное производство кабин, которое будет находиться на другой площадке. Вместе с тем с этого производства будут поставляться кабины и на производство в Семей. Таким образом будет углубляться локализация производимых узлов и агрегатов на производимые трактора. Такой же подход по комбайнам и другой сельхозтехнике.

Есть и ряд новых направлений, благодаря которым можно удешевить технику для потребителей Казахстана. Этому способствует политика по поддержке собственных производителей, оснащению сельскохозяйственных потребителей новой современной техникой.

Глава белорусского дипломатического представительства отметил, что потенциал сотрудничества очень большой. Не так давно состоялся визит премьер-министра Беларуси Романа Головченко в Казахстан, в рамках которого обсуждались другие направления, в частности молочно-товарные фермы, успешно функционирующие и в Беларуси. "Наличие авиарейсов, условий, которые созданы в Беларуси, финансовые схемы поддержки, которые есть в наших странах, - благодатная почва для того, чтобы таких проектов появлялось все больше", - отметили в посольстве.

В целом, подчеркнул Павел Утюпин, потенциал для развития сотрудничества, условия для партнерства есть, а все остальное зависит от желания, целеустремленности и слаженной работы.

В программе второго дня визита было посещение в городе Усть-Каменогорске корпорации "Восток-Молоко", встреча с представителями белорусской диаспоры, совещание с руководством ТОО "Белорусская шина".

Во время посещения корпорации "Восток-Молоко" Павел Утюпин ознакомился с производством. На встрече с руководством обсуждены вопросы расширения сотрудничества, особенный интерес выявлен в строительстве молочно-товарных ферм. Корпорация входит в число крупнейших производителей молока в Казахстане.

Как рассказали в посольстве, в теплой атмосфере прошла встреча Павла Утюпина с белорусской диаспорой. Поддержка белорусов, проживающих за рубежом, - одна из основных задач, выполняемых белорусскими загранучреждениями.

Кроме того, в Акимате Восточно-Казахстанской области состоялась встреча Павла Утюпина с заместителем акима Ержаном Нурбаевым. Обсужден широкий круг вопросов взаимодействия в области сельского хозяйства и строительства, организации производств востребованной машиностроительной техники, активизации межрегионального сотрудничества, развития туристической сферы.-0-
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