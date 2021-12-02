Головченко: Беларусь намерена укреплять торгово-экономические связи с регионами России

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь намерена укреплять торгово-экономические связи с регионами России. Об этом сказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время встречи с делегацией Астраханской области России во главе с губернатором Игорем Бабушкиным, передает корреспондент БЕЛТА.

"Прямые связи с регионами России - один из основных элементов внешней политики. Мы давно работаем с российскими регионами на основе прямых договоренностей, соответствующих планов, программ сотрудничества. Эта многолетняя практика, безусловно, приносит свои продуктивные результаты", - сказал Роман Головченко.

Премьер-министр отметил: ситуация вокруг Беларуси складывается непростая. Страна в последнее время находится под беспрецедентным давлением со стороны коллективного Запада, применяются односторонние нелегитимные экономические санкции. "Цель этой политики предельно понятна - ослабление интеграционных процессов, которые происходят на постсоветском пространстве, в том числе через ослабление дружественных России стран. Именно в такой ситуации необходимо демонстрировать принципиальность и на деле защищать, отстаивать наши общие экономические интересы, укреплять торгово-экономические, культурные и гуманитарные связи. Это самый лучший ответ на такие действия", - подчеркнул он.

По словам Романа Головченко, Астраханская область представляет большой интерес для Беларуси. В частности, за последние девять месяцев товарооборот между ними увеличился почти на 30%. "В ходе сегодняшнего визита, нашего общения, заседания рабочей группы мы найдем такие места в нашей работе, которые необходимо насытить новым экономическим смыслом", - обратил внимание он.

В ходе встречи стороны обсудят вопросы взаимодействия в торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также определят перспективные направления сотрудничества, в том числе по увеличению объемов поставок продукции машиностроительной отрасли, включая дорожно-строительную и сельскохозяйственную технику, расширению взаимодействия в агропромышленной сфере, развитию сотрудничества в области строительства, участию белорусских предприятий в реализации региональных и федеральных программ в Астраханской области.

В ходе визита планируется подписание сторонами плана мероприятий на 2022-2024 годы по реализации соглашения между правительством Беларуси и правительством Астраханской области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социально-культурной и гуманитарной сферах, а также плана мероприятий по реализации этого соглашения. В том числе стороны подпишут протокол заседания рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Астраханской области.

Товарооборот Беларуси с Астраханской областью за январь - сентябрь этого года составил $23,1 млн, что почти на 29% больше, чем за аналогичный период 2020-го. Экспорт отечественных товаров сложился на уровне $4,7 млн, и это были в основном древесно-стружечные плиты, бытовая аппаратура, машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки и разгрузки, шерсть, строительные детали из пластмасс. Примечательно, что поставки немелованных бумаги и картона за 9 месяцев этого года возросли в 11,7 раза к уровню аналогичного периода прошлого года.

Из Астраханской области в Беларусь поставлялись в основном сера, рыба, специфические товары, шерсть, томаты, икра, дыни и арбузы, различные овощи. Всего за январь - сентябрь этого года импортировано продукции на $18,4 млн.

В регионе действует дилерская сеть белорусских машиностроительных предприятий, включая МАЗ, МТЗ, "Гомсельмаш", "Бобруйскагромаш", "АМКОДОР". Ведется работа по созданию торгово-сервисного центра МТЗ, который планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году.-0-