Головченко: Беларусь намерена укреплять торгово-экономические связи с регионами России

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 2 декабря 2021
Минск Сплошная облачность +1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
16:16 Беженец из ТЛЦ: на родине у меня не было возможности даже учиться, хочу лучшего будущего для сына Общество
16:16 ГТК: если сопредельные страны не примут меры, ситуация с очередями фур на границе усугубится Общество
16:16 Сопровождаемое трудоустройство инвалидов от МРЭК до работодателя: соцслужба Витебской области поделилась опытом Регионы
16:15 Лукашенко рассказал, как его сын Николай соревновался с Путиным в стрельбе Президент
16:12 Богданов: искусственных барьеров для поставок белорусского продовольствия на рынок ЕАЭС нет Экономика
16:09 Лукашенко о своем появлении с автоматом у Дворца Независимости: был уверен, что стрелять не придется Президент
16:09 Богданов: белорусское продовольствие завоевало рынок Китая благодаря качеству и отношениям лидеров двух стран Экономика
16:06 Лукашенко назвал своим главным президентским достижением построение суверенного белорусского государства Президент
16:04 Совет ЕЭК согласовал изменения о маркировке молочной продукции, шин, продукции легпрома Экономика
16:03 Лукашенко: решение идти на выборы в 2020 году - самое важное в жизни Президент
16:01 Жителя Калининграда будут судить в Витебске за провоз через границу более 290 кг гашиша Происшествия
15:55 ОАЦ: руководители ряда юрлиц-лицензиатов привлечены к ответственности Общество
15:50 Гомельчанин задержан за призывы к нарушению общественного порядка Происшествия
15:45 Благодарность Президента Беларуси объявлена Белорусскому союзу женщин Президент
15:44 Макей и Сийярто обсудили перспективы сотрудничества Беларуси и Венгрии Политика
15:43 Богданов: белорусские аграрии не боятся никаких санкций - у нас своя земля, техника и рынки сбыта Экономика
15:41 Температура воздуха в Беларуси в ноябре была выше нормы на 2,4 градуса Общество
15:34 Минэкономики: Беларусь нацелена на работу по устранению барьеров для товаров и услуг на рынке ЕАЭС Экономика
15:34 "Мы видим этот мир одинаковыми глазами". Лукашенко назвал отношения с Путиным братскими Президент
15:25 Лукашенко: у беглых началась драка за деньги Запада Президент
15:24 Факты и свидетельства: книгу о преступлении Польши и Литвы против беженцев презентовали в Минске Регионы
15:19 Минчанин приговорен к 2 годам ограничения свободы за оскорбительный комментарий в соцсети Происшествия
15:14 Андрейченко: миграционный кризис - повод для наращивания военного присутствия на границе с Беларусью Общество
15:13 Лукашенко: оппозиция готовит новые протесты в Беларуси Президент
15:12 Рождественский оперный форум откроется премьерой "Самсон и Далила" 14 декабря Афиша
15:12 ФОТОФАКТ: На Октябрьской площади в Минске украшают елку Регионы
15:06 Андрейченко: Парламентское собрание не рассматривало вопрос о едином парламенте и валюте Политика
15:03 Головченко: Беларусь намерена укреплять торгово-экономические связи с регионами России Экономика
15:00 Володин: недопустимо так относиться к беженцам на границе Общество
14:59 Совмин утвердил концепцию развития системы образования Беларуси до 2030 года Общество
Все новости
Все новости
Экономика
02 декабря 2021, 15:03

Головченко: Беларусь намерена укреплять торгово-экономические связи с регионами России

Роман Головченко
Роман Головченко

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь намерена укреплять торгово-экономические связи с регионами России. Об этом сказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время встречи с делегацией Астраханской области России во главе с губернатором Игорем Бабушкиным, передает корреспондент БЕЛТА.

"Прямые связи с регионами России - один из основных элементов внешней политики. Мы давно работаем с российскими регионами на основе прямых договоренностей, соответствующих планов, программ сотрудничества. Эта многолетняя практика, безусловно, приносит свои продуктивные результаты", - сказал Роман Головченко.

Премьер-министр отметил: ситуация вокруг Беларуси складывается непростая. Страна в последнее время находится под беспрецедентным давлением со стороны коллективного Запада, применяются односторонние нелегитимные экономические санкции. "Цель этой политики предельно понятна - ослабление интеграционных процессов, которые происходят на постсоветском пространстве, в том числе через ослабление дружественных России стран. Именно в такой ситуации необходимо демонстрировать принципиальность и на деле защищать, отстаивать наши общие экономические интересы, укреплять торгово-экономические, культурные и гуманитарные связи. Это самый лучший ответ на такие действия", - подчеркнул он.

По словам Романа Головченко, Астраханская область представляет большой интерес для Беларуси. В частности, за последние девять месяцев товарооборот между ними увеличился почти на 30%. "В ходе сегодняшнего визита, нашего общения, заседания рабочей группы мы найдем такие места в нашей работе, которые необходимо насытить новым экономическим смыслом", - обратил внимание он.

В ходе встречи стороны обсудят вопросы взаимодействия в торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также определят перспективные направления сотрудничества, в том числе по увеличению объемов поставок продукции машиностроительной отрасли, включая дорожно-строительную и сельскохозяйственную технику, расширению взаимодействия в агропромышленной сфере, развитию сотрудничества в области строительства, участию белорусских предприятий в реализации региональных и федеральных программ в Астраханской области.

В ходе визита планируется подписание сторонами плана мероприятий на 2022-2024 годы по реализации соглашения между правительством Беларуси и правительством Астраханской области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социально-культурной и гуманитарной сферах, а также плана мероприятий по реализации этого соглашения. В том числе стороны подпишут протокол заседания рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Астраханской области.

Товарооборот Беларуси с Астраханской областью за январь - сентябрь этого года составил $23,1 млн, что почти на 29% больше, чем за аналогичный период 2020-го. Экспорт отечественных товаров сложился на уровне $4,7 млн, и это были в основном древесно-стружечные плиты, бытовая аппаратура, машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки и разгрузки, шерсть, строительные детали из пластмасс. Примечательно, что поставки немелованных бумаги и картона за 9 месяцев этого года возросли в 11,7 раза к уровню аналогичного периода прошлого года.

Из Астраханской области в Беларусь поставлялись в основном сера, рыба, специфические товары, шерсть, томаты, икра, дыни и арбузы, различные овощи. Всего за январь - сентябрь этого года импортировано продукции на $18,4 млн.

В регионе действует дилерская сеть белорусских машиностроительных предприятий, включая МАЗ, МТЗ, "Гомсельмаш", "Бобруйскагромаш", "АМКОДОР". Ведется работа по созданию торгово-сервисного центра МТЗ, который планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь Россия
Новости рубрики Экономика
Богданов: искусственных барьеров для поставок белорусского продовольствия на рынок ЕАЭС нет
Фото из архива Богданов: белорусское продовольствие завоевало рынок Китая благодаря качеству и отношениям лидеров двух стран
Фото из архива Совет ЕЭК согласовал изменения о маркировке молочной продукции, шин, продукции легпрома
Фото из архива Богданов: белорусские аграрии не боятся никаких санкций - у нас своя земля, техника и рынки сбыта
Минэкономики: Беларусь нацелена на работу по устранению барьеров для товаров и услуг на рынке ЕАЭС
Фото из архива Беларусь и ЕАБР готовят перечень перспективных проектов в обрабатывающей промышленности
Главное
Во время встречи Лукашенко: отношения Беларуси и России наконец-то развиваются открыто, принципиально, честно
"Если не начнется война". Лукашенко о планах провести референдум по обновленной Конституции
Головченко: Беларусь намерена укреплять торгово-экономические связи с регионами России
Перспективный проект европейского уровня! Minsk World впечатлил новоселов дома "Калининград"
Топ-новости
Лукашенко не исключает досрочных президентских выборов после принятия обновленной Конституции
"Последнее зерно отдадим". Лукашенко о близких отношениях с Россией и ее регионами
Лукашенко заявил о подготовке учений с Россией на белорусско-украинской границе
Депутаты Парламентского собрания приняли заявление в связи с кризисом на границе Беларуси и ЕС
Богданов: белорусские аграрии не боятся никаких санкций - у нас своя земля, техника и рынки сбыта
Петришенко: в Беларуси действует многоуровневая система поддержки инвалидов
Совмин утвердил концепцию развития системы образования Беларуси до 2030 года
Андрейченко: Парламентское собрание не рассматривало вопрос о едином парламенте и валюте
Червяков: развитие регионов является одним из ключевых приоритетов на пятилетку
Польские пограничники не пропустили гуманитарный конвой для беженцев
Макей провел встречу с генсекретарем ПА ОБСЕ
Губернатор: Астраханскую область с Беларусью связывают многолетние партнерские отношения
В Беларуси планируют развивать экотуризм на особо охраняемых природных территориях
За помощью к медикам за сутки обратились 89 беженцев из ТЛЦ
Пост-миссия МАГАТЭ по оценке инфраструктуры ядерной безопасности пройдет в Беларуси 5-13 декабря
Реклама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.