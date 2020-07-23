Головченко: Беларусь рассчитывает разгрузить складские запасы за счет мирового отложенного спроса

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает разгрузить складские запасы за счет удовлетворения отложенного спроса, который возник в мире в период пандемии коронавируса и остановки многих производств. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Роман Головченко по итогам совещания Президента с руководством экономического блока страны, передает корреспондент БЕЛТА.

Руководитель правительства пояснил, что наличие складских запасов не стоит считать негативным фактором. Наличие запасов продукции зависит от многих факторов и в нынешней ситуации может быть использовано с выгодой. В период, когда многие страны и производства в них были закрыты из-за сложной эпидемиологической обстановки, темпы сбыта товаров по объективным причинам снизились. "Но теперь, когда рынки открываются, а у нас есть продукция, мы можем брать ее с полки и отправлять тому, кто в ней нуждается. Возник отложенный спрос. Его мы пытаемся закрывать, - пояснил Роман Головченко. - Буквально на месяц запасы снизились на сумму более чем Br200 млн".

"Определенные накопления на складах есть, но есть и видение, как их разгружать, - добавил он. - Мы видим, что это та продукция, которая будет реализована, и оборотные средства, которые пока заморожены в этой продукции, вернутся на предприятия".-0-